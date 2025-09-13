Mol Magyar Kupa: Bacsa Patrik adta meg a kegyelemdöfést a Füzesabonynak

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójának mérkőzésén ugyan jól küzdött a házigazda Füzesabony SC, de a BVSC-Zugló továbbjutása nem forgott veszélyben.

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában búcsúztak a további küzdelmektől a füzesabonyiak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójának mérkőzésén

FÜZESABONY SC–BVSC-ZUGLÓ 0–4 (0–2)

Füzesabonyi Sporttelep. V.: Juhász Dávid (ifj. Imrő J., Zahorecz R.).

FÜZESABONY: Tajti B. – Barzsó A., Vincze D., Nagy G. (Kotta L., 79.), Nagy Á., Tánczos Á. (Pataki V., 69.), Temesvári M., Kiss Á. (Dudás D., 79.), Bocsi P. (Oláh N., 51.), Szövetes K., Ináncsi M. (Kaló I., 46.). Edző: Bocsi Zoltán

BVSC: Megyeri G. – Horváth Sz. (Dénes A., 58.), Székely K. (Kelemen P., 72.), Benkő-Bíró N. (Hesz O., 3.), Farkas B. (Bacsa P., 58.), Csernik K. (Szilágyi M., 72.), Király Á., Blyzniuk I., Pekár L., Palincsár M., Souza Dos S. Edző: Dragan Vukmir

GÓL: Horváth Sz. (25.), Hesz O. (42.), Székely K. (68.), Bacsa P. (74.).

JÓK: az egész hazai csapat.