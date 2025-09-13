szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Mol Magyar Kupa: Bacsa Patrik adta meg a kegyelemdöfést a Füzesabonynak

A BVSC-Zugló nem ismert pardont. Az NB II.-ben szereplő fővárosi gárda a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában négy gólt szerezve győzte a Füzesabonyt, s bejutott a legjobb 32 közé.

Heol.hu

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójának mérkőzésén ugyan jól küzdött a házigazda Füzesabony SC, de a BVSC-Zugló továbbjutása nem forgott veszélyben.

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában búcsúztak a további küzdelmektől a füzesabonyiak
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójának mérkőzésén

FÜZESABONY SC–BVSC-ZUGLÓ 0–4 (0–2)
Füzesabonyi Sporttelep. V.: Juhász Dávid (ifj. Imrő J., Zahorecz R.).
FÜZESABONY: Tajti B. – Barzsó A., Vincze D., Nagy G. (Kotta L., 79.), Nagy Á., Tánczos Á. (Pataki V., 69.), Temesvári M., Kiss Á. (Dudás D., 79.), Bocsi P. (Oláh N., 51.), Szövetes K., Ináncsi M. (Kaló I., 46.). Edző: Bocsi Zoltán
BVSC: Megyeri G. – Horváth Sz. (Dénes A., 58.), Székely K. (Kelemen P., 72.), Benkő-Bíró N. (Hesz O., 3.), Farkas B. (Bacsa P., 58.), Csernik K. (Szilágyi M., 72.), Király Á., Blyzniuk I., Pekár L., Palincsár M., Souza Dos S. Edző: Dragan Vukmir
GÓL: Horváth Sz. (25.), Hesz O. (42.), Székely K. (68.), Bacsa P. (74.).
JÓK: az egész hazai csapat.

BOCSI ZOLTÁN: – Ezúttal azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik a bajnokin nem jutottak szóhoz. Nem vallottunk szégyent, jó hozzáállással, szervezett játékkal megnehezítettük a magasabb osztályú ellenfél dolgát. Kissé túlzottnak tartom a négy kapott gólt. Gratulálunk a BVSC-nek a továbbjutáshoz!
TOVÁBBJUTOTT: a BVSC-Zugló

 

