Mol Magyar Kupa: ami bennük volt, kiadták magukból az egriek
Igazolódott a papírforma. Az NB II.-es Budafoki MTE kétgólos győzelemmel búcsúztatta az Eger SE csapatát a Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén. Így a legjobb 32 között a fővárosiak folytathatják.
Az NB III.-as Eger SE mezőnyben ugyan eltüntette az osztálykülönbséget az edzőként Mészöly Géza vezette budafokiakkal szemben, de gólt nem sikerült szerezni Boros Gáboréknak. A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában véget ért a vármegyeszékhelyiek kupaidénye.
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén:
EGER SE–BUDAFOKI MTE 0–2 (0–1)
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.).
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Jónyer K. (Kelemen B., 80.), Boros G. (Giber A., 71.), Debreczeni D. (Hegedűs L., 60.), Major E., Kis-Orosz M., Kispál T. (Paizs J., 80.), D. Sedi. Edző: Simon Antal.
BUDAFOK: Hársfalvi A. – Lapu A., Németh M., Kovács D. (Vasvári Z., 38.), Bukta Cs. (Herczeg B., 80.), Kun B. (Rehó B., 71.), Varga Gy. (Hajdú R., 71.), Selyem B., Posztobányi P., Fekete M., Stumpf G. (Rózsa S., 80.). Edző: Mészöly Géza.
GÓL: Selyem B. (31.), Varga Gy. (70.).
SIMON ANTAL: – Zártan és fegyelmezetten futballoztunk, az első félidő végén pontrúgásból szerzett vezetést a vendégcsapat. A fordulás után is tartottuk a lépést ellenfelünkkel, akik a játékrész derekán újabb gólt szereztek. Az eredményben végül megmutatkozott a két csapat közti különbség, de nem érheti kritika a fiúkat, mert ami bennünk volt, azt kiadtuk magunkból.
TOVÁBBJUTOTT: a Budafoki MTE.
Eger SE-Budafoki MTE labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu