szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Mol Magyar Kupa: ami bennük volt, kiadták magukból az egriek

Címkék#Eger SE#Mol Magyar Kupa#Mészöly Géza#BUDAFOKI MTE

Igazolódott a papírforma. Az NB II.-es Budafoki MTE kétgólos győzelemmel búcsúztatta az Eger SE csapatát a Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén. Így a legjobb 32 között a fővárosiak folytathatják.

Heol.hu

Az NB III.-as Eger SE mezőnyben ugyan eltüntette az osztálykülönbséget az edzőként Mészöly Géza vezette budafokiakkal szemben, de gólt nem sikerült szerezni Boros Gáboréknak. A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában véget ért a vármegyeszékhelyiek kupaidénye.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában harcos ellenféllel találkoztak az Eger játékosai (kékben)
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában harcos ellenféllel találkoztak az Eger játékosai (kékben)
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén:

EGER SE–BUDAFOKI MTE 0–2 (0–1)
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.).
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Jónyer K. (Kelemen B., 80.), Boros G. (Giber A., 71.), Debreczeni D. (Hegedűs L., 60.), Major E., Kis-Orosz M., Kispál T. (Paizs J., 80.), D. Sedi. Edző: Simon Antal.
BUDAFOK: Hársfalvi A. – Lapu A., Németh M., Kovács D. (Vasvári Z., 38.), Bukta Cs. (Herczeg B., 80.), Kun B. (Rehó B., 71.), Varga Gy. (Hajdú R., 71.), Selyem B., Posztobányi P., Fekete M., Stumpf G. (Rózsa S., 80.). Edző: Mészöly Géza.
GÓL: Selyem B. (31.), Varga Gy. (70.).

SIMON ANTAL: – Zártan és fegyelmezetten futballoztunk, az első félidő végén pontrúgásból szerzett vezetést a vendégcsapat. A fordulás után is tartottuk a lépést ellenfelünkkel, akik a játékrész derekán újabb gólt szereztek. Az eredményben végül megmutatkozott a két csapat közti különbség, de nem érheti kritika a fiúkat, mert ami bennünk volt, azt kiadtuk magunkból. 
TOVÁBBJUTOTT: a Budafoki MTE.

Eger SE-Budafoki MTE labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu