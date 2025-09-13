Mol Magyar Kupa: ami bennük volt, kiadták magukból az egriek

Az NB III.-as Eger SE mezőnyben ugyan eltüntette az osztálykülönbséget az edzőként Mészöly Géza vezette budafokiakkal szemben, de gólt nem sikerült szerezni Boros Gáboréknak. A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában véget ért a vármegyeszékhelyiek kupaidénye.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában harcos ellenféllel találkoztak az Eger játékosai (kékben)

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén:

EGER SE–BUDAFOKI MTE 0–2 (0–1)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.).

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Jónyer K. (Kelemen B., 80.), Boros G. (Giber A., 71.), Debreczeni D. (Hegedűs L., 60.), Major E., Kis-Orosz M., Kispál T. (Paizs J., 80.), D. Sedi. Edző: Simon Antal.

BUDAFOK: Hársfalvi A. – Lapu A., Németh M., Kovács D. (Vasvári Z., 38.), Bukta Cs. (Herczeg B., 80.), Kun B. (Rehó B., 71.), Varga Gy. (Hajdú R., 71.), Selyem B., Posztobányi P., Fekete M., Stumpf G. (Rózsa S., 80.). Edző: Mészöly Géza.

GÓL: Selyem B. (31.), Varga Gy. (70.).