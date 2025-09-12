47 perce
Mol Magyar Kupa: az NB II.-ben gyengén szereplő csapatok jönnek
A legjobb 64 között Heves vármegyét két harmadosztályú együttes, az Eger SE és a Füzesabony SC képviseli. A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában már az NB I.-es és NB II.-es csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe.
A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában az Eger SE és a Füzesabony SC is házigazdaként szerepel.
Folytatódik a Mol Magyar Kupa
SZOMBAT, 11.00:
EGER SE–BUDAFOKI MTE
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.)
Az egriek korábban a Gyöngyösi AK (2–0) és a Sajóbábonyi VSE gárdáját búcsúztatták (4–1), míg a fővárosiak NB II.-es csapatként a 64 között csatlakoztak a küzdelmekhez.
Az edzőként Mészöly Géza vezette Budafoki MTE hat mérkőzést követően egy győzelemmel egy döntetlennel és négy vereséggel áll a másodosztályú tabella utolsó előtti, 15. helyén.
Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB II.-es ellenfelet fogad
SZOMBAT, 15.00:
FÜZESABONY SC–BVSC-ZUGLÓ
Füzesabonyi Sporttelep. V.: Juhász Dávid (ifj. Imrő J., Zahorecz R.)
A BVSC-Zugló csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Budafokot az NB II.-es tabellán. Dragan Vukmir tanítványai a nyitófordulóban 2–0-ra legyőzték az Ajkát, majd az elmúlt öt fordulóban mindössze egy pontot szereztek. A füzesabonyiak a Mol Magyar Kupa első fordulójában Monostorpályiban (2–1), majd a második körben Újfehértón nyertek (2–1.)
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.
