Labdarúgás

47 perce

Mol Magyar Kupa: az NB II.-ben gyengén szereplő csapatok jönnek

Címkék#Eger SE#Mol Magyar Kupa#Budafoki MTE#Füzesabony SC

A legjobb 64 között Heves vármegyét két harmadosztályú együttes, az Eger SE és a Füzesabony SC képviseli. A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában már az NB I.-es és NB II.-es csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe.

Heol.hu

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában az Eger SE és a Füzesabony SC is házigazdaként szerepel.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában hazai pályán szerepelnek a füzesabonyiak (fehérben)
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában hazai pályán szerepelnek a füzesabonyiak (fehérben)
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Folytatódik a Mol Magyar Kupa

SZOMBAT, 11.00:

EGER SE–BUDAFOKI MTE
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.)
Az egriek korábban a Gyöngyösi AK (2–0) és a Sajóbábonyi VSE gárdáját búcsúztatták (4–1), míg a fővárosiak NB II.-es csapatként a 64 között csatlakoztak a küzdelmekhez. 
Az edzőként Mészöly Géza vezette Budafoki MTE hat mérkőzést követően egy győzelemmel egy döntetlennel és négy vereséggel áll a másodosztályú tabella utolsó előtti, 15. helyén.

SZOMBAT, 15.00:

FÜZESABONY SC–BVSC-ZUGLÓ
Füzesabonyi Sporttelep. V.: Juhász Dávid (ifj. Imrő J., Zahorecz R.)
A BVSC-Zugló csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Budafokot az NB II.-es tabellán. Dragan Vukmir tanítványai a nyitófordulóban 2–0-ra legyőzték az Ajkát, majd az elmúlt öt fordulóban mindössze egy pontot szereztek. A füzesabonyiak a Mol Magyar Kupa első fordulójában Monostorpályiban (2–1), majd a második körben Újfehértón nyertek (2–1.) 

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
