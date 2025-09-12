Mol Magyar Kupa: az NB II.-ben gyengén szereplő csapatok jönnek

A Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában az Eger SE és a Füzesabony SC is házigazdaként szerepel.

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában hazai pályán szerepelnek a füzesabonyiak (fehérben)

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Folytatódik a Mol Magyar Kupa

SZOMBAT, 11.00:

EGER SE–BUDAFOKI MTE

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion. V.: Sándor Csaba (Benkő R., Szilágyi Zs.)

Az egriek korábban a Gyöngyösi AK (2–0) és a Sajóbábonyi VSE gárdáját búcsúztatták (4–1), míg a fővárosiak NB II.-es csapatként a 64 között csatlakoztak a küzdelmekhez.

Az edzőként Mészöly Géza vezette Budafoki MTE hat mérkőzést követően egy győzelemmel egy döntetlennel és négy vereséggel áll a másodosztályú tabella utolsó előtti, 15. helyén.