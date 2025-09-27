A Nagyréde idegenben, mégis otthon nyert a Petőfibánya ellen

A Nagyréde nagy "skalpja"

NAGYRÉDE–PETŐFIBÁNYA 2–0 (2–0)

Atkár. V.: Harnos Csaba (Gyetvai E., Klenovics R.).

NAGYRÉDE: Korompai M. – Tóth M., Varga K., Hordós R., Gódor Á., Turó-Balog L. (Budai B., 74.), Molnár A. (Lakatos Z., 56.), Németh M., Patkós Á., Penti P., Szakács Sz. (Kovácsik Sz., 74.). Edző: Penti Zoltán.

PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Takó N., Gerhát V. (Németh K., 82.), Farkas Z., Gofjár Cs. (Györki K., 64.), Berki T., Balog R., Baranyi A., Nagy Z., Balogh A., Kiss G. Edző: Tatár Roland.

GÓL: Penti P. (18.), Varga K. (41.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

PENTI ZOLTÁN: – Gratulálok a csapatomnak a teljesítményéhez. Úgy érzem, hogy megérdemelten hoztuk a mérkőzést egy nagyon jó csapat ellen. További sok sikert a Petőfibányának! Köszönjük az atkári vezetőségnek, hogy rendelkezésre bocsátották a pályát!

TATÁR ROLAND: – Álmosan kezdtük az első félidőt, aminek meglett az eredménye. A szünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk, de így sem tudtunk gólt szerezni. Mindenki átlagos teljesítményt nyújtott. Gratulálok a Nagyrédének!

HERÉD LC-REALIMMO SPORT–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 9–1 (6–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 60 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Sztrapkovics B., Kulyó T.).

HERÉD: Samu A. – Szabó R., Szegedi T. (Kálmán V., 72.), Szabó B. (Czakó B., 52.), Baranyi R., Tóth O., Csóri L., Bödecs B. (Kiss B., 72.), Tari Sz., Ledniczky D. (Koreny K., 72.), Akócs L. Edző: Székesi Ádám.

VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Veres Sz., Pilinyi I., Kis A., Kiss D., Galó K., Balázs T., Farkas M., Gedei Z., Nagy B. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Baranyi R. (6., 45., 73.), Ledniczky D. (20., 30.), Tari Sz. (36.), Csóri L. (41., 50.), Szabó R. (66.), ill. Gedei Z. (11.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

SZÉKESI ÁDÁM: – Magabiztos játékkal, szép gólokat rúgva nyertük meg a mérkőzést. Sok sikert a Vámosgyörknek!

SZERDAHELYI GÁBOR: – Hétről-hétre 3-4 futballistával kevesebben vagyunk a pályán, mint az aktuális ellenfelünk. Ez hosszú távon sajnos ilyen és hasonló eredményeket hoz.

ZAGYVASZÁNTÓ–DOMOSZLÓ 0–6 (0–2)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Veres M., Horváth D.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. (Sándor D., 70.) – Hartyáni V., György F., Parragi D., Vidák M. (Boros M., 70.), Kéri T. (Szaka I., 18.), Czibolya K. (Sápi J., 46.), Juhász T. (Erdélyi L., 61.), Daróczi M. (Farkas Á., 70.), Slezsák Sz. (Szeberényi M., 18.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.

DOMOSZLÓ: Szabó V. – Péter M. (Leffler M., 88.), Lukovszki M., Szabó V., Bordás D., Szabó D., Nagy P., Váradi N., Zimány I. (Váradi K., 82.), Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.

GÓL: Váradi N. (14.), Szabó V. (18. – 11-esből), Szabó D. (48., 68., 90.), Bordás D. (89. – 11-esből).

JÓK: senki, ill. Zimány I., Szabó D., Váradi N., Török Cs.

GULYÁS OLIVÉR: – A jó erőkből álló Domoszló ellen az eredmény nem tükrözi a játék képét. A szezonban eddig a legtöbb kidolgozott helyzetünk most volt, amiket sajnos nem sikerült gólra váltani. Dolgozunk tovább, fel a fejjel, hajrá Zagyvaszántó!

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Az első félidőben még akadozott a játékunk. Az igazsághoz tartozik, hogy 2–0-nál a kapusunk két ziccert fogott. A második játékrészben azonban jó játékkal, szép gólokat rúgva magabiztos győzelmet arattunk.

POROSZLÓ–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 0–4 (0–1)

Poroszló, 50 néző. V.: Fabók Dániel (Göcző Zs., Göcző L.).

POROSZLÓ: Demjén D. – Kulics A., Lőcsei V., Farkas J., Pengő Zs., Halász M. (Csala B., 81.), Farkas O., Marton Z., Fehér F. (Nagy I., 67.), Hajdu I., Pintér Zs. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Lélek L., Bocsi G. (Bóta M., 72.), Antal Á., Érsek M., Berecz B., Csák K., Szabo Cs. (Trenka D., 46.), Papp D., Szűcs Zs. (Boros O., 72.), Ambrus B. Edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Érsek M. (29.), Lélek L. (84.), Berecz B. (88., 90.).

KIÁLLÍTVA: Pintér Zs. (80.).

JÓK: Demjén D. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Ambrus B., Lélek L., Antal Á., Érsek M.

MENYHÁRT ATTILA: – Nagyon büszke vagyok a fiúkra, küzdésből jelesre vizsgáztak. Máshogy alakult volna a meccs, ha a második félidő közepén egy százszázalékos 11-est megkapunk, de szegény embert az ág is húzza. Ez elvette a kedvünket sajnos, és az utolsó 10 percben szétestünk. Sok munkánk van még. További sok sikert kívánok a szimpatikus vendégcsapatnak!

GYÁRFÁS GÁBOR: – Nagyon gyenge játékkal, talán nettó 5 perc futballal, de végül magabiztos győzelmet arattunk. További sok sikert kívánunk a rendkívül lelkesen és szervezetten játszó hazai csapatnak!

ABASÁR–APC 2–2 (2–0)

Abasár, 90 néző. V.: Titz Péter (Pápista M., Simon P.).

Részletes jegyzőkönyv nem szerepel az MLSZ Adatbankban.

TÓTH PÉTER, az abasáriak edzője: – Irányítottuk a mérkőzést, helyzeteket, ziccereket dolgoztunk ki, de úgy látszik, a 2–0 tényleg veszélyes eredmény. Jó egészséget kívánunk a kibővült Benedek családnak!

KÁSA ARNOLD, az apciak csapatvezetője: – Igazságos döntetlen született. Sok sikert az Abasárnak! Isten éltesse Kiss Sándort és Bereznai Leventét születésnapjuk alkalmából!

FELSŐTÁRKÁNY–ATKÁR 6–0 (2–0)

Felsőtárkány, 100 néző. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Juhász Á., Fükő D.).

FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Mika D. (Lubai Bajzát Zs., 86.), Váradi K. (Stefán B., 75.), Tanner T., Ugrai I., Béres B., Nagylaki D. (Németh B., 61.), Szőllősi R. (Énekes Zs., 86.), Ugrai A. (Magyar D., 61.), Stumpf E., Krinszki B. (Barta A., 75.). Edző: Béres Mihály.

ATKÁR: Kovács T. (Ferencsák B., 46.) – Táncos R., Garcsik T., Barabás H., Egri N., Barabás A. (Csuka R., 59.), Barabás G., Molnár D. (Bubenkó Zs., 75.), Cseh J., Kádár D., Dobos A. Edző: Pócs István.

GÓL: Tanner T. (4., 59.), Váradi K. (29.), Krinszki B. (51.), Németh B. (86.), Barta A. (89.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

BÉRES MIHÁLY: – A korai találat megalapozta a remek teljesítményünket. A 90 perc során számos lehetőséget sikerült kialakítani az ellenfél kapuja előtt és mivel ezek egy részét gólra váltottuk, megérdemelt győzelmet arattunk. A csapat gratulál Lehóczky Dominik érkezéséhez, jöhet a tejfakasztó!

PÓCS ISTVÁN: – Óriási kontraszt volt a múltkori kupameccshez képest. A hazaiak lelkesedésben, akaratban és a futball minden elemében felülmúltak minket. Voltak a mérkőzésnek jobb periódusai, de akkor sajnos mi kaptuk a gólt, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek a hazaiak. További sok sikert a Felsőtárkánynak!

HORT–TARNAMENTE SSZE 1–3 (1–2)

Hort, 80 néző. V.: Sohajda László (Kecskés G., Bálint J.).

HORT: Maksa M. – Oláh K., Suhai N. (Gál M., 83.), Tamás T., Kovács I., Maksa Z., Hans M. (Tóth M., 83.), Elek S. (Máté M., 74.), Elek D. (Csontos B., 54.), Kanzler K., Nagy A. Edző: Maksa István.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Kökény G., 86.), Nagy S., Vezekényi M., Bak K., Bodó B., Berki Zs., Váradi P. (Bajzát L., 74.), Szalóki B., Czakó T. (Mahunka G., 80.). Edző: Gál Gábor.

GÓL: Tamás T. (14.), ill. Bodó B. (6.), Vezekényi M. (11., 89.).

JÓK: Tamás T., Elek S., Maksa Z., ill. az egész vendégcsapat.

MAKSA ISTVÁN: – Gratulálok a vendégcsapatnak.

GÁL GÁBOR: – Az első félidőben rengeteg lehetőségünk kimaradt, már itt eldönthettük volna a mérkőzést, azonban ez csak a hajrában sikerült.