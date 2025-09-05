1 órája
NB III.: Egerben az éllovas, Füzesabonyban az újonc a vendég, mindkettő Szabolcsból
A vasárnapi meccsek már másfél órával korábban kezdődnek. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 7. fordulójában az Eger SE és a Füzesabony SC is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatot fogad.
Eddig csak a Füzesabony tudott pontot csípni az NB III. Északkeleti-csoportjában listavezető Kisvárda II. ellen, amely gárda ezúttal Egerben lép pályára.
NB III. Északkeleti csoport, 7. forduló
Vasárnap, 16.00:
Eger SE (8.)–Kisvárda II. (1.)
Eger, Szentmarjay stadion. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze, Balogh B.).
Idénybeli negyedik hazai mérkőzése következik az egri gárdának. A Simon Antal irányította csapat a DVTK II. (2–1) és a Nyíregyháza II. (3–1) együttesével szemben otthon tartotta a pontokat, a Füzesabony SC azonban győztesen (1–0) távozott a Szentmarjay-stadionból. A piros-kékek hat meccsen szerzett nyolc pontja jelenleg stabil középmezőnybeli tagságot ér.
A várdai tartalékok idén nagyon elkapták a fonalat, a hat meccsen elért öt győzelem és egy döntetlen meggyőző erővel bír.
A vendégeknél Balogun Teslim Abdulateef szórja a gólokat, és Gyurkó Máté neve mellett is szerepel egy találat. Utóbbi támadó tavaly nyáron éppen Egerből igazolt Kisvárdára, ahonnan ezen a héten távozott Budafokra. Mivel azonban a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában éppen az NB II.-es gárda lesz az ESE riválisa, így a 22 éves támadó nem most, hanem csak a jövő vasárnap térhet vissza az Érsekkertbe.
Vasárnap, 16.00:
Füzesabony SC (9.)–Tarpa SC (7.)
Füzesabony. V.: Borók Dániel (Dudás, Pálinkás).
Eddig olyan őszt produkál az FSC, amire csak kevesen számítottak. A Bocsi Zoltán vezette együttes csupán Nyíregyházán maradt alul (1–4), Egerben győzött a csapat, a további négy találkozón pedig döntetlennel zárt. Másfél héttel ezelőtt még egy nagy skalp megszerzése is igazán közelinek tűnt, ám a Kisvárda II. ellen végül be kellett érni egy ponttal, ami persze így sem nevezhető rossznak.
A Tarpa SC-vel szemben is hasonló stílusra lehet számítani, mint arra akadt példa a várdaiak ellen.
Az újonc együttes döntő többségben ukrán származású játékosaival a soraiban próbálja meg felvenni az NB III. ritmusát, ami eddig hazai környezetben hét pont formájában sikerült. Vendégként a rajton Cigándon remizett a Tarpa, ami így utólag nagy fegyverténynek könyvelhető el. Később a DEAC (0–1), majd a Tiszafüred (1–2) múlta felül Vjacseszlav Jeremejev gárdáját. A TSC kulcsembere Makszimenkó Sztász, a 18 éves támadó három gólnál tart, legutóbb az Ózd ellen a 89. percben döntötte el a meccset (1–0).