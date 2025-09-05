NB III.: Egerben az éllovas, Füzesabonyban az újonc a vendég, mindkettő Szabolcsból

Eddig csak a Füzesabony tudott pontot csípni az NB III. Északkeleti-csoportjában listavezető Kisvárda II. ellen, amely gárda ezúttal Egerben lép pályára.

Az NB III. 7. fordulójában az egriek és a füzesabonyiak is pályaválasztók lesznek

Forrás: Szántó György/heol

NB III. Északkeleti csoport, 7. forduló

Vasárnap, 16.00:

Eger SE (8.)–Kisvárda II. (1.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze, Balogh B.).

Idénybeli negyedik hazai mérkőzése következik az egri gárdának. A Simon Antal irányította csapat a DVTK II. (2–1) és a Nyíregyháza II. (3–1) együttesével szemben otthon tartotta a pontokat, a Füzesabony SC azonban győztesen (1–0) távozott a Szentmarjay-stadionból. A piros-kékek hat meccsen szerzett nyolc pontja jelenleg stabil középmezőnybeli tagságot ér.

A várdai tartalékok idén nagyon elkapták a fonalat, a hat meccsen elért öt győzelem és egy döntetlen meggyőző erővel bír.

A vendégeknél Balogun Teslim Abdulateef szórja a gólokat, és Gyurkó Máté neve mellett is szerepel egy találat. Utóbbi támadó tavaly nyáron éppen Egerből igazolt Kisvárdára, ahonnan ezen a héten távozott Budafokra. Mivel azonban a Mol Magyar Kupa 3. fordulójában éppen az NB II.-es gárda lesz az ESE riválisa, így a 22 éves támadó nem most, hanem csak a jövő vasárnap térhet vissza az Érsekkertbe.