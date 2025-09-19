szeptember 19., péntek

Labdarúgás

50 perce

NB III.: Hatvanban nem örülnének, ha megismétlődne, ami egy éve történt

Az FC Hatvan–Füzesabony SC mérkőzésen két olyan csapat találkozik egymással, amelyek ősszel csupán egy-egy bajnoki meccset tudtak megnyerni. Az NB III. Északkeleti csoportjának 8. fordulójában Heves vármegyei presztízscsata következik.

Bódi Csaba

Az NB III. 2024/25-ös kiírásában az akkor újonc füzesabonyiak ősszel 1–0-ra győztek Hatvanban, míg a tavaszi idényben 2–2-es végeredményt hozott a „visszavágó".

Az egy évvel ezelőtt rendezett FC Hatvan–Füzesabony SC NB III.-as csatát a vendégek nyerték 1–0-ra
Az öt rúgott gól nagyon kevés

Vasárnap 16.00:

FC Hatvan (15.)–Füzesabony SC (10.)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Juhász Bálint (Cseresznyák, Németh B.). 

A hatvaniak eddigi egyetlen sikere a sényői fellépéshez fűződik. Augusztus 27-én ­4–1-re győztek a Zagyva-partiak a sereghajtó szabolcsi község csapatánál. Ezen kívül a bajnoki rajton Tiszaújvárosban elért döntetlen (3–3) szerepel a sárga-kék gárda eddigi mérlegének pozitív oldalán. A megszerzett négy pont egyelőre 15., vagyis kieső helyet jelent, amire lehet azt mondani, hogy messze még a vége, azt viszont semmiképp, hogy jól mutat a tabellán. Pszichésen ennek feltétlenül van jelentősége, ahogy annak is, hogy esetlegesen mit érhet az FSC elleni siker. Mivel az abonyiak is csupán hét egységgel rendelkeznek, így a győzelem sokat lendítene Zoran Szpisljak gárdáján. 

Igaz, ugyanezt elmondhatja a vendégek vezetőedzője is. Bocsi Zoltán együttesének négy döntetlenje azt mutatja, hogy masszív csapatot alkotnak Oláh Norberték, miközben a csupán egyszeri győzelem (Egerben 1–0, augusztus 10-én) arról árulkodik, hogy a támadójáték a javítandó feladatok között feltétlenül elsőbbséget élvez. Az öt rúgott gól nagyon kevés.

Nagy Tibor emléke

Gödöllői SK (7.)–Eger SE (9.)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Góbi Soma Gábor (Burján, Havasi-Németh).

Sipeki István személyében egri születésű edző vezényli az újonc Pest vármegyei gárdát. Ahogy a 46 éves trénert, úgy kollégáját, az Eger SE-t irányító Simon Antalt is erős szálak fűzik Váchoz, ahol most a szerdán elhunyt Nagy Tibort gyászolják. Az együttérzésen túl ennek a szomorú ténynek nincs jelentősége a vasárnapi párharcot illetően, ahol az egrieknek két, egymás után elszenvedett 4–0-s vereséget követően kellene tartásról tanúbizonyságot adni. A képességek alapján ez elvárható a keret tagjaitól. Az eddig elért eredményeknek betudhatóan két középcsapat találkozik egymással, amelyek összecsapását apróságok dönthetik el. Az ESE ősszel még nem nyert idegenben. Talán most…

A további program az NB III. Északkeleti csoportjának 8. fordulójában

Vasárnap

11.00: DVTK II.–Tiszafüredi VSE
11.00: DVSC II.–Kisvárda II.
16.00: Cigánd SE–DEAC
16.00: Tiszaújváros–Sényő FC
16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza II.


 

