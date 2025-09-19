NB III.: Hatvanban nem örülnének, ha megismétlődne, ami egy éve történt

Az NB III. 2024/25-ös kiírásában az akkor újonc füzesabonyiak ősszel 1–0-ra győztek Hatvanban, míg a tavaszi idényben 2–2-es végeredményt hozott a „visszavágó".

Az egy évvel ezelőtt rendezett FC Hatvan–Füzesabony SC NB III.-as csatát a vendégek nyerték 1–0-ra

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Az öt rúgott gól nagyon kevés

Vasárnap 16.00:

FC Hatvan (15.)–Füzesabony SC (10.)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Juhász Bálint (Cseresznyák, Németh B.).

A hatvaniak eddigi egyetlen sikere a sényői fellépéshez fűződik. Augusztus 27-én ­4–1-re győztek a Zagyva-partiak a sereghajtó szabolcsi község csapatánál. Ezen kívül a bajnoki rajton Tiszaújvárosban elért döntetlen (3–3) szerepel a sárga-kék gárda eddigi mérlegének pozitív oldalán. A megszerzett négy pont egyelőre 15., vagyis kieső helyet jelent, amire lehet azt mondani, hogy messze még a vége, azt viszont semmiképp, hogy jól mutat a tabellán. Pszichésen ennek feltétlenül van jelentősége, ahogy annak is, hogy esetlegesen mit érhet az FSC elleni siker. Mivel az abonyiak is csupán hét egységgel rendelkeznek, így a győzelem sokat lendítene Zoran Szpisljak gárdáján.