NB III.: Hatvanban Tajti Bence remeklése is kellett a Füzesabony SC sikeréhez

Mundi Zoltán mellett sérülés miatt két további alapember, Karácsony Dávid és Nagy Zsombor játékára sem számíthatott a vármegyei rangadón Zoran Szpisljak, míg a fiatal Bucsu Richárd betegség miatt maradt ki a meccskeretből. Már a 4. percben gólt szerezhetett volna a Hatvan, de Sós távoli bombája a lécről fölé pattant. A hatvaniak lövőkedve ezután sem csökkent, Sós a 25. percben ismét a felső lécet találta el, illetve Skripek is célt tévesztett. Az abonyiak is távoli lövésekkel „operáltak" az első félidőben, Vincze és Kaló próbálkozásánál Rácz volt a helyén, azonban a szünet előtt egy nagy védelmi hibát kihasználtak a vendégek – Vincze lövését még Rácz kibokszolta, azonban a kipattanóra nem érkezett egy hatvani védő sem, így az odaugró Pataki Viktor az öt és feles bal sarkáról ollózott a hatvani kapuba!

A szünetben Zoran Szpisljak alapos fejmosást tartott, ez azonban nem segített.

A vendégek a második félidő közepén három perc alatt két gólt szereztek – a második találat során Vincze Dániel távoli lövését Rácz Róbert egyszerűen „bevédte” –, s eldöntöttek a három pont sorsát. Hozzá kell tenni, hogy a korábbi hatvani kapus, Tajti Bence ihletett formában védett, szinte minden távoli és közeli lövést hárított. A Hatvan erejéből csak a szépítésre futotta a hajrában, a lefújás előtt pedig a cserejátékos, Klein Konstantin Dániel is a lécet találta el fejjel. A Zagyva-partiak így nagyon nehéz helyzetbe kerültek, míg a Füzesabony a második vármegyei rangadóját is megnyerte az őszi szezonban.