1 órája
NB III.: Hatvanban Tajti Bence remeklése is kellett a Füzesabony SC sikeréhez
Négy találatot és vendégsikert hozott a Heves vármegyei rangadó. Az NB III. Északkeleti csoportjának 8. fordulójában a füzesabonyiak kétgólos győzelmet arattak a Zagyva-partján.
Az FC Hatvan korábbi kapusa,Tajti Bence kiváló formája jelentősen hozzájárult a FSC diadalához, amelynek során Vincze Dániel duplázott az NB III.-as párharc során.
Az NB III. Északkeleti csoportjának 8. fordulójában:
FC Hatvan–Füzesabony SC 1–3 (0–1)
- Hatvan, Népkert Sporttelep, 300 néző. V.: Juhász Bálint (Cseresznyák Cs., Németh B.).
HATVAN: Rácz R. – Orvos J., Dibusz K. (Berta M., 75.), Bodnár A. (Cseh Z., 59.), Kitl K., Csuvikovszky K., Skripek D. (Benkó D., 59.), Vince A., Dinka K., Polgári P. (Kustudic P., 59.), Sós M. (Klein K., 75.). Edző: Zoran Szpisljak.
FÜZESABONY: Tajti B. – Bernáth Á., Barzsó A., Oláh N. (Temesvári M., 93.), Vincze D., Kaló I. (Ináncsi M., 64.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á. (Berki P., 90.), Kiss Á. (Tánczos Á., 64.), Bocsi P. Edző: Bocsi Zoltán.
NB III.: Hatvanban nem örülnének, ha megismétlődne, ami egy éve történt
Mundi Zoltán mellett sérülés miatt két további alapember, Karácsony Dávid és Nagy Zsombor játékára sem számíthatott a vármegyei rangadón Zoran Szpisljak, míg a fiatal Bucsu Richárd betegség miatt maradt ki a meccskeretből. Már a 4. percben gólt szerezhetett volna a Hatvan, de Sós távoli bombája a lécről fölé pattant. A hatvaniak lövőkedve ezután sem csökkent, Sós a 25. percben ismét a felső lécet találta el, illetve Skripek is célt tévesztett. Az abonyiak is távoli lövésekkel „operáltak" az első félidőben, Vincze és Kaló próbálkozásánál Rácz volt a helyén, azonban a szünet előtt egy nagy védelmi hibát kihasználtak a vendégek – Vincze lövését még Rácz kibokszolta, azonban a kipattanóra nem érkezett egy hatvani védő sem, így az odaugró Pataki Viktor az öt és feles bal sarkáról ollózott a hatvani kapuba!
A szünetben Zoran Szpisljak alapos fejmosást tartott, ez azonban nem segített.
A vendégek a második félidő közepén három perc alatt két gólt szereztek – a második találat során Vincze Dániel távoli lövését Rácz Róbert egyszerűen „bevédte” –, s eldöntöttek a három pont sorsát. Hozzá kell tenni, hogy a korábbi hatvani kapus, Tajti Bence ihletett formában védett, szinte minden távoli és közeli lövést hárított. A Hatvan erejéből csak a szépítésre futotta a hajrában, a lefújás előtt pedig a cserejátékos, Klein Konstantin Dániel is a lécet találta el fejjel. A Zagyva-partiak így nagyon nehéz helyzetbe kerültek, míg a Füzesabony a második vármegyei rangadóját is megnyerte az őszi szezonban.
Mol Magyar Kupa: Bacsa Patrik adta meg a kegyelemdöfést a Füzesabonynak
GÓL: Benkó D. (78.), ill. Pataki V. (43.), Vincze D. (67., 68.)
JÓK: Benkó D., Kitl K., ill. Tajti B. (a mezőny legjobbja), Barzsó A., Pataki V.
ZORAN SZPISLJAK: – Hiába domináltunk az egész mérkőzésen nagyon sok helyzetet kidolgozva, sajnos gólig csak a hajrában jutottunk el. A füzesabonyiak nagyon direkten futballoztak, hosszú labdáikkal nyomást helyeztek belső védőinkre és ezekből sikerült három gólt szerezniük. Az igazsághoz tartozik, hogy néhány labdarúgó a keretünkben sajnos még nem nőtt fel az NB III.-as szintre, és amíg ezt nem sikerül elérni, addig sokat fogunk szenvedni.
BOCSI ZOLTÁN: – Nem úgy indult a mérkőzés, ahogy terveztük, nagyon fásultan és enerváltan játszottunk. El kell ismernem, hogy a Hatvan nyomás alatt tartott bennünket és jobban futballozott. A labdarúgás azonban ilyen, a gólokat mi szereztük és nyertünk, hozzátéve, hogy a mezőny legjobbja, Tajti Bence óriási kapusteljesítménye nagyon kellett a sikerhez.
KÖVETKEZIK: Nyíregyháza Sp. II.–FC Hatvan, 13.00. Füzesabony–Putnok, 16.00. Mindkettő: szeptember 28., vasárnap, 16.00.