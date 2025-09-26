NB III.: ne törjön meg se a Füzesabony, se az Eger lendülete!

Stabil középcsapat pozícióból várja a folytatást az egri és a füzesabonyi gárda, míg a hatvaniak olyannyira gyengélkednek, hogy az NB III. Északkeleti-csoportjának sereghajtó helyéről vágnak ki a szabolcsi fellépésnek.

Boros Gábor (balról) duplázott az egriek gödöllői fellépésén, az NB III. 8. fordulójában

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Az NB III. Északkeleti-csoportjának 9. fordulója

Vasárnap, 13.00:

Nyíregyháza Sp. II. (14.)–FC Hatvan (16.)

Nyíregyháza, Örökösföld Spt. V.: Bujnoczki Bence (Elek, Gutyán).

Kieső helyen álló, az őszi idény eddigi részét szívesen felejtő csapatok mérkőzésén azt biztosra lehet venni, hogy legalább az egyikük pontot szerez. Győzelmek terén nincs különbség a két gárda között, a nyíregyháziak eddig csak a Füzesabony SC ellen augusztus 17-én aratott 4–1-es diadalnak örülhettek, míg a hatvaniak egyetlen sikere (4–1) az augusztus 27-i sényői fellépéshez kötődik. A Zagyva-parti együttes részéről a múlt héten elszenvedett hazai vereség (FSC 1–3) után joggal bosszankodhattak a kihagyott helyzetek miatt, miközben Zoran Szpisljak vezetőedző amiatt is kesereghetett, hogy néhány játékos még nem nőtt fel az NB III.-as szinthez. A lehetőség most adott a javításra.