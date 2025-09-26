41 perce
NB III.: ne törjön meg se a Füzesabony, se az Eger lendülete!
Idegenbeli győzelem után hazai környezetben gyarapíthatja pontjait a Füzesabony SC és az Eger SE csapata. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 9. fordulójában a hatvaniakra Nyíregyházán vár kiemelten fontos összecsapás.
Stabil középcsapat pozícióból várja a folytatást az egri és a füzesabonyi gárda, míg a hatvaniak olyannyira gyengélkednek, hogy az NB III. Északkeleti-csoportjának sereghajtó helyéről vágnak ki a szabolcsi fellépésnek.
Az NB III. Északkeleti-csoportjának 9. fordulója
Vasárnap, 13.00:
Nyíregyháza Sp. II. (14.)–FC Hatvan (16.)
Nyíregyháza, Örökösföld Spt. V.: Bujnoczki Bence (Elek, Gutyán).
Kieső helyen álló, az őszi idény eddigi részét szívesen felejtő csapatok mérkőzésén azt biztosra lehet venni, hogy legalább az egyikük pontot szerez. Győzelmek terén nincs különbség a két gárda között, a nyíregyháziak eddig csak a Füzesabony SC ellen augusztus 17-én aratott 4–1-es diadalnak örülhettek, míg a hatvaniak egyetlen sikere (4–1) az augusztus 27-i sényői fellépéshez kötődik. A Zagyva-parti együttes részéről a múlt héten elszenvedett hazai vereség (FSC 1–3) után joggal bosszankodhattak a kihagyott helyzetek miatt, miközben Zoran Szpisljak vezetőedző amiatt is kesereghetett, hogy néhány játékos még nem nőtt fel az NB III.-as szinthez. A lehetőség most adott a javításra.
FC Hatvan: változások a keretben az átigazolási időszak finisében
Vasárnap, 16.00:
Füzesabony SC (9.)–Putnok FC (4.)
Füzesabony. V.: Dobai János (Kondákor, Elischer).
Az egy héttel ezelőtt Hatvanban 3–1-re megnyert vármegyei rangadó adta önbizalom és lendület sokat érhet a füzesabonyiaknak a borsodiak ellen. A Putnokkal szemben nincsenek jó élményeik a hazaiaknak, a 2024/25-ös kiírásban a PFC házigazdaként (4–0) és vendégként (1–0) is legyőzte a sárga-kékeket, így lenne miért visszavágni Bocsi Zoltán csapatának. Kérdést jelenthet az FSC-nél, hogy a Hatvanban a mezőny legjobbjának számító Tajti Bence marad-e a kapuban, vagy a meccsenkénti váltás nem módosul, és a sorban következő Slakta Balázzsal kezdődik az abonyiak összeállítása, aki tavaly nyáron éppen a putnokiaktól érkezett.
NB III.: Hatvanban Tajti Bence remeklése is kellett a Füzesabony SC sikeréhez
Vasárnap, 16.00:
Eger SE (7.)–DVSC II. (12.)
Eger, Szentmarjay stadion. V.: Horváth Dániel (dr. Bencze, dr. Kulcsár).
A 8. fordulóban Gödöllőn elért 3–2-es győzelem a három ponton túl ahhoz is hozzájárult, hogy az egriek jobban higgyenek magukban. Továbbá ezt erősíthetné, ha a kis Loki ellen is sikert aratna Simon Antal együttese. Erre minden esélye megvan az ESE-nek, mert a debreceniek fiatalok közel sem mutatnak acélos formát, amit alátámaszt, hogy a nyolc meccsen megszerezhető 24 egységből csupán hatot gyűjtött Máté Péter csapata. A DVSC II. egyetlen őszi diadala augusztus 10-én Sényőn született (3–0), amihez viszont szorosan kapcsolódik, hogy a piros-fehérek három hazai meccsükön egy, öt idegenbeli találkozójukon pedig öt pontot szereztek.
Eger SE: a 19 éves Farkas Bence gólja jelentette az őszi első idegenbeli győzelmet
A további program
VASÁRNAP
11.00: Kisvárda II.–Tarpa
16.00: Ózd-Sajóvölgye–DVTK II.
16.00: Tiszafüred–Tiszaújváros
16.00: Sényő–Cigánd
16.00: DEAC–Gödöllő