Díjhajtásban elérte célját az Eb-n Juhász Péter

A 32. helyen fejezte be a Lähdenben rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságot a tarnaszentmiklósi Juhász Péter, aki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad támogatásával versenyez. A fiatal hajtó tavaly Szilvásváradon már a világbajnokságon is indult, és most is sikerült bekerülnie a hat magyar induló közé. A helyszín egyébként kiemelkedő volt, Európa egyik legszínvonalasabb pályáján és szép környezetben tartották a viadalt.

Juhász Péter a négyesfogathajtó Európa-bajnokság akadályhajtó számában

Fotó: Gabriela Pilarova, Hippoevent.at

- Egy ló kivételével azokkal a lovakkal indultam, amelyek Szilvásváradon is szerepeltek. A fő cél az volt, hogy a díjhajtásban hatvan pont alá kerüljek, és ezt sikerült elérni, 59,37 pontot teljesítettem a fogattal. A maratonhajtásban és az akadályhajtásban nem úgy jött össze, ahogyan terveztem – értékelt Juhász Péter.