Lovassport

1 órája

Díjhajtásban elérte célját az Eb-n Juhász Péter

Teljesítette első felnőtt Európa-bajnokságát a 20 esztendős hajtó, Juhász Péter. A négyesfogathajtó Európa-bajnokság után pár hét szünet és jöhet a fedeles szezon.

Tóth Balázs

A 32. helyen fejezte be a Lähdenben rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságot a tarnaszentmiklósi Juhász Péter, aki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad támogatásával versenyez. A fiatal hajtó tavaly Szilvásváradon már a világbajnokságon is indult, és most is sikerült bekerülnie a hat magyar induló közé. A helyszín egyébként kiemelkedő volt, Európa egyik legszínvonalasabb pályáján és szép környezetben tartották a viadalt.

Juhász Péter a négyesfogathajtó Európa-bajnokság akadályhajtó számában
Fotó: Gabriela Pilarova, Hippoevent.at

- Egy ló kivételével azokkal a lovakkal indultam, amelyek Szilvásváradon is szerepeltek. A fő cél az volt, hogy a díjhajtásban hatvan pont alá kerüljek, és ezt sikerült elérni, 59,37 pontot teljesítettem a fogattal. A maratonhajtásban és az akadályhajtásban nem úgy jött össze, ahogyan terveztem – értékelt Juhász Péter.

Mint mondta, összetettben 32. helyen zárt, így elmaradt a világbajnoki 29. helyezésétől. Annak örült, hogy sikerült magyar csapattársat megelőzni, de előzőleg örült volna, ha két-három magyart is sikerül maga mögé utasítania.

- A maratonhajtásban Váczi István és Papp János is csak egy ponttal teljesített jobban nálam, az akadályhajtásban pedig a hatodik selybapár után rontottunk, leromboltunk egy akadályt, addig jól mentünk – mondta Juhász Péter.

A kontinensviadalt megelőzően Szilvásváradon edzőtáborozott, akár csak tavasszal, most is a korábbi belga világbajnok, Felix-Marie Brasseur segítette az ő, illetve Váczi István felkészülését. Több formációban is kipróbálták a lovakat, hogyan állítsák össze a fogatot az Európa-bajnokságra.

- A szabadtéri versenyszezonnak számomra vége, hosszabb pihenőre mennek a lovak, majd kezdődik a fedeles szezon a fedeles fogattal, októberben rendezik az első versenyt Tápiószentmártonban. A szabadtéri szezonommal elégedett lehetek, bár maradt hiányérzet. Voltak jó eredmények, amelyekre büszke lehetek, ilyen volt a mélykúti második helyezésem Papp János mögött, vagy az aacheni pontversenyben elért harmadik helyezésem. Erős mezőnyben sikerült elérni, hiszen az Európa-bajnokságon most is az első tíz-tizenöt helyen végeztek azok a versenyzők, akik Aachenben is ott voltak – értékelt Juhász Péter.

Juhász Péter eredményei a 2025-ös négyesfogathajtó Európa-bajnokságon:

Díjhajtás 31. hely, 59,37 hibapont

Maratonhajtás 32. hely 152,29 hibapont

Akadályhajtás 33. hely 26,94 hibapont

Összetett 32. hely 238,6 hibapont

Az Európa-bajnokság végeredménye:

1. Bram Chardon (holland) 170,99 hibapont

2. Christoph Sandmann (német) 177,41 hibapont

3. Dries Degrieck (belga) 178,88 hibapont

16. ifj. Dobrovitz József

20. Dobrovitz József

25. Papp János

27. Váczi István

32. Juhász Péter

34. ifj. Galbács Ferenc

A csapatverseny végeredménye:

1. Hollandia (De Ronde, I. Chardon, B. Chardon)

2. Belgium (Stokmans, Geerts, Degrieck)

3. Németország (Brauchle, Meier, A. Sandmann)

5. Magyarország (Dobrovitz, ifj. Dobrovitz, Papp)

 

