1 órája
Díjhajtásban elérte célját az Eb-n Juhász Péter
Teljesítette első felnőtt Európa-bajnokságát a 20 esztendős hajtó, Juhász Péter. A négyesfogathajtó Európa-bajnokság után pár hét szünet és jöhet a fedeles szezon.
A 32. helyen fejezte be a Lähdenben rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságot a tarnaszentmiklósi Juhász Péter, aki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad támogatásával versenyez. A fiatal hajtó tavaly Szilvásváradon már a világbajnokságon is indult, és most is sikerült bekerülnie a hat magyar induló közé. A helyszín egyébként kiemelkedő volt, Európa egyik legszínvonalasabb pályáján és szép környezetben tartották a viadalt.
- Egy ló kivételével azokkal a lovakkal indultam, amelyek Szilvásváradon is szerepeltek. A fő cél az volt, hogy a díjhajtásban hatvan pont alá kerüljek, és ezt sikerült elérni, 59,37 pontot teljesítettem a fogattal. A maratonhajtásban és az akadályhajtásban nem úgy jött össze, ahogyan terveztem – értékelt Juhász Péter.
Valóra vált gyerekkori álom a világbajnoki cím a besenyőtelki fogathajtónak
Mint mondta, összetettben 32. helyen zárt, így elmaradt a világbajnoki 29. helyezésétől. Annak örült, hogy sikerült magyar csapattársat megelőzni, de előzőleg örült volna, ha két-három magyart is sikerül maga mögé utasítania.
A mezőny második felében a szilvásváradiak a négyesfogathajtó Eb-n
- A maratonhajtásban Váczi István és Papp János is csak egy ponttal teljesített jobban nálam, az akadályhajtásban pedig a hatodik selybapár után rontottunk, leromboltunk egy akadályt, addig jól mentünk – mondta Juhász Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A kontinensviadalt megelőzően Szilvásváradon edzőtáborozott, akár csak tavasszal, most is a korábbi belga világbajnok, Felix-Marie Brasseur segítette az ő, illetve Váczi István felkészülését. Több formációban is kipróbálták a lovakat, hogyan állítsák össze a fogatot az Európa-bajnokságra.
- A szabadtéri versenyszezonnak számomra vége, hosszabb pihenőre mennek a lovak, majd kezdődik a fedeles szezon a fedeles fogattal, októberben rendezik az első versenyt Tápiószentmártonban. A szabadtéri szezonommal elégedett lehetek, bár maradt hiányérzet. Voltak jó eredmények, amelyekre büszke lehetek, ilyen volt a mélykúti második helyezésem Papp János mögött, vagy az aacheni pontversenyben elért harmadik helyezésem. Erős mezőnyben sikerült elérni, hiszen az Európa-bajnokságon most is az első tíz-tizenöt helyen végeztek azok a versenyzők, akik Aachenben is ott voltak – értékelt Juhász Péter.
Juhász Péter eredményei a 2025-ös négyesfogathajtó Európa-bajnokságon:
Díjhajtás 31. hely, 59,37 hibapont
Maratonhajtás 32. hely 152,29 hibapont
Akadályhajtás 33. hely 26,94 hibapont
Összetett 32. hely 238,6 hibapont
Az Európa-bajnokság végeredménye:
1. Bram Chardon (holland) 170,99 hibapont
2. Christoph Sandmann (német) 177,41 hibapont
3. Dries Degrieck (belga) 178,88 hibapont
16. ifj. Dobrovitz József
20. Dobrovitz József
25. Papp János
27. Váczi István
32. Juhász Péter
34. ifj. Galbács Ferenc
A csapatverseny végeredménye:
1. Hollandia (De Ronde, I. Chardon, B. Chardon)
2. Belgium (Stokmans, Geerts, Degrieck)
3. Németország (Brauchle, Meier, A. Sandmann)
5. Magyarország (Dobrovitz, ifj. Dobrovitz, Papp)
Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat – fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki
Heves megyére figyel az ország, több településen is megtörtént, amin máshol csak hüledeznek!
Nagyon nem mindegy, hogy kaloda vagy ömlesztett: ennyiért adja most a tűzifát az Egererdő