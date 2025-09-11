szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

3 órája

Hevesen csak a három pont lenne boldogító a Gyöngyösi AK ellen

A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójának mérkőzései következnek. A három találkozó óta nyeretlen Neo24-Hevesi LSC a Gyöngyösi AK együttesét fogadva vetne véget a sikertelen szériának.

Sike Károly

Az 5. forduló mérkőzéseire a Neo24-Hevesi LSC játékosa, Csoszánszki Dávid tippelt. A nyáron az Energia SC csapatától érkezett 35 éves támadó, két hazai győzelmet és két vendégsikert jósolt.

A Neo24-Hevesi LSC játékosa, Csoszánszki Dávid (balról) bízik a csapata sikerében
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Neo24-Hevesi LSC rangadóra készül

SZOMBAT, 16.30:
MAKLÁR SE (3.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE (7.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Németh M., Kocsis J.)
Szoros eredmény várható. A múlt heti Energia SC elleni győzelem bizakodásra adhat okot a vendégeknek, de hazai pályán a Maklár szerintem nem hibázik, 2–1.

BESENYŐTELEK SC (9.)–LŐRINCI VSC (1.)
Besenyőtelek,     Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Derda József (Törtei M., Derda N.)
A bajnokság egyik favoritja embert próbáló feladat a besenyőieknek. A vendéglátók ugyan megnehezíthetik a Lőrinci dolgát de úgy gondolom, érvényesül a papírforma, 1–3.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)–EGERSZALÓK SE (2.)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Panyi Kristóf (Titz P., Kelemen A.)
A teljesen új játékosállománnyal rendelkező hazai csapat egy jól összeszokott szalóki brigádot fogad. Szoros eredményre számítok, 2–3.

SZOMBAT, 18.30:
NEO24-HEVESI LSC (4.)–GYÖNGYÖSI AK (6.)
Heves. V.: Erb Lajos (Berki A., Kiss B.)
Mindenképpen szeretnénk otthon tartani a három pontot. Nem lesz egyszerű feladat, tudjuk nagyon jól. Magunk felé húz a tippem, 2–0.

SZABADNAPOS: Marshall-ASE (5.)

A bajnokság állása
1. Lőrinci    3    3    –    –    8–0    9
2. Egerszalók     3    2    1    –    7–1    7
3. Maklár    4    2    –    2    5–8    6
4. Hevesi LSC    4    1    2    1    7–6    5
5. Marshall-ASE    4    1    2    1    4–5    5
6. Gyöngyösi AK    3    1    1    1    6–3    4
7. Gyöngyöshalász    3    1    –    2    2–3    3
8. Energia SC    3    1    –    2    4–7    3
9. Besenyőtelek    3    –    –    3    2–12    0

 

