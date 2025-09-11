1 órája
Hevesen csak a három pont lenne boldogító a Gyöngyösi AK ellen
A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójának mérkőzései következnek. A három találkozó óta nyeretlen Neo24-Hevesi LSC a Gyöngyösi AK együttesét fogadva vetne véget a sikertelen szériának.
Az 5. forduló mérkőzéseire a Neo24-Hevesi LSC játékosa, Csoszánszki Dávid tippelt. A nyáron az Energia SC csapatától érkezett 35 éves támadó, két hazai győzelmet és két vendégsikert jósolt.
A Neo24-Hevesi LSC rangadóra készül
SZOMBAT, 16.30:
MAKLÁR SE (3.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE (7.)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Németh M., Kocsis J.)
Szoros eredmény várható. A múlt heti Energia SC elleni győzelem bizakodásra adhat okot a vendégeknek, de hazai pályán a Maklár szerintem nem hibázik, 2–1.
BESENYŐTELEK SC (9.)–LŐRINCI VSC (1.)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Derda József (Törtei M., Derda N.)
A bajnokság egyik favoritja embert próbáló feladat a besenyőieknek. A vendéglátók ugyan megnehezíthetik a Lőrinci dolgát de úgy gondolom, érvényesül a papírforma, 1–3.
Heves vármegyei I. osztály: kevés a 9 csapat, de van még lejjebb
ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)–EGERSZALÓK SE (2.)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Panyi Kristóf (Titz P., Kelemen A.)
A teljesen új játékosállománnyal rendelkező hazai csapat egy jól összeszokott szalóki brigádot fogad. Szoros eredményre számítok, 2–3.
SZOMBAT, 18.30:
NEO24-HEVESI LSC (4.)–GYÖNGYÖSI AK (6.)
Heves. V.: Erb Lajos (Berki A., Kiss B.)
Mindenképpen szeretnénk otthon tartani a három pontot. Nem lesz egyszerű feladat, tudjuk nagyon jól. Magunk felé húz a tippem, 2–0.
SZABADNAPOS: Marshall-ASE (5.)
A bajnokság állása
1. Lőrinci 3 3 – – 8–0 9
2. Egerszalók 3 2 1 – 7–1 7
3. Maklár 4 2 – 2 5–8 6
4. Hevesi LSC 4 1 2 1 7–6 5
5. Marshall-ASE 4 1 2 1 4–5 5
6. Gyöngyösi AK 3 1 1 1 6–3 4
7. Gyöngyöshalász 3 1 – 2 2–3 3
8. Energia SC 3 1 – 2 4–7 3
9. Besenyőtelek 3 – – 3 2–12 0
