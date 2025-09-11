Hevesen csak a három pont lenne boldogító a Gyöngyösi AK ellen

Az 5. forduló mérkőzéseire a Neo24-Hevesi LSC játékosa, Csoszánszki Dávid tippelt. A nyáron az Energia SC csapatától érkezett 35 éves támadó, két hazai győzelmet és két vendégsikert jósolt.

A Neo24-Hevesi LSC játékosa, Csoszánszki Dávid (balról) bízik a csapata sikerében

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A Neo24-Hevesi LSC rangadóra készül

SZOMBAT, 16.30:

MAKLÁR SE (3.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE (7.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Petz Péter Jonatán (Németh M., Kocsis J.)

Szoros eredmény várható. A múlt heti Energia SC elleni győzelem bizakodásra adhat okot a vendégeknek, de hazai pályán a Maklár szerintem nem hibázik, 2–1.

BESENYŐTELEK SC (9.)–LŐRINCI VSC (1.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Derda József (Törtei M., Derda N.)

A bajnokság egyik favoritja embert próbáló feladat a besenyőieknek. A vendéglátók ugyan megnehezíthetik a Lőrinci dolgát de úgy gondolom, érvényesül a papírforma, 1–3.