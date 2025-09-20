Neo24-Hevesi LSC: ponthalászat, megerőltetés nélkül

A Neo-Hevesi LSC gárdája már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, amit a szünet után megduplázott Besenyei Ferenc együttese.

A Neo24-Hevesi LSC csapata (játékosai fehérben) négygólos győzelmet aratott Gyöngyöshalászon

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Maklár SE–Energia SC Gyöngyös 2–0 (0–0)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Juhász S.).

MAKLÁR: György K. – Szeles A., Noszek G., Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á., Árvai Á. (Besenyei R., 78.), Vojtekovszki M., Nagy B. (Gál B., 85.), Lakatos L. (Káli M., 46.), Juhász M. Edző: Szabó László.

ENERGIA: Matin B. – Galó D., Csomor Sz., Gyurics B. (Varga F., 65.), Péntek D., Kocsis M. (Farkas B., 75.), Marosi J. (Harmos I., 65.), Mezner M. (Gedei Á., 75.), Jurecska E., Timon L. (Mallér R., 75.), Czene L. Edző: Török János.

GÓL: Noszek G. (50.), Orosz B. (83.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Galó D., Péntek D., Czene L.

CSOMÓS JÁNOS technikai vezető: – A fiúk átérezték a mérkőzés fontosságát, küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.

TÖRÖK JÁNOS: –Sajnos megint két pontrúgásból kaptuk a gólt, ami elvileg levédekezhető, vagy megelőzhető. Pedig meg volt a lehetőségünk a gólszerzésre, amit megint elhibáztunk.

Gyöngyöshalász SE–Neo24-Hevesi LSC 0–4 (0–2)

Gyöngyöshalász, 160 néző. V.: Lucián János (Nagy G., Kecskés G.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Ivony A. (Horváth P., 62.), Petrezselyem T., Eperjesi L.(Kecskés P., 62.), Danyi P., Holló M., Tóth M., Gyuris A., Sándor B., Derda D. Edző: Labancz Róbert.

HEVES: Juhász K. – Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Nagy M. (Szabó Cs., 56.), Farkas J. (Ludányi G., 56.), Hájos N. (Juhász Cs., 66.), Kóczián M. (Maksó L., 66.), Nagy M. (Besenyei F., 66.), Szabó L., Sőregi Z. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Balázs L. (4., 29.), Nagy M. (49.), Csoszánszki D. (61.).

KIÁLLÍTVA: Danyi P. (27.).

JÓK: Sándor B., ill. Balázs L., Nagy M., Kóczián M.

LABANCZ RÓBERT: – Sajnos az idei leggyengébb játékunkat mutattuk, de nem lehet elmenni szó nélkül a játékvezető mérkőzést befolyásoló ítélete mellett sem. A hevesi győzelem teljesen megérdemelt.

BESENYEI FERENC: – Helyenként jó játékkal magabiztos győzelmet arattunk. Sok sikert a hazaiaknak!