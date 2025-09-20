3 órája
Neo24-Hevesi LSC: ponthalászat, megerőltetés nélkül
Vendégsikerből egy jutott. A Heves vármegyei I. osztály 6. fordulójának szombat délutáni három mérkőzése közül csupán egy találkozón örülhettek az idegenben játszók: a Neo-Hevesi LSC csapata Gyöngyöshalászról vitte el a pontokat.
A Neo-Hevesi LSC gárdája már az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, amit a szünet után megduplázott Besenyei Ferenc együttese.
Maklár SE–Energia SC Gyöngyös 2–0 (0–0)
Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Juhász S.).
MAKLÁR: György K. – Szeles A., Noszek G., Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á., Árvai Á. (Besenyei R., 78.), Vojtekovszki M., Nagy B. (Gál B., 85.), Lakatos L. (Káli M., 46.), Juhász M. Edző: Szabó László.
ENERGIA: Matin B. – Galó D., Csomor Sz., Gyurics B. (Varga F., 65.), Péntek D., Kocsis M. (Farkas B., 75.), Marosi J. (Harmos I., 65.), Mezner M. (Gedei Á., 75.), Jurecska E., Timon L. (Mallér R., 75.), Czene L. Edző: Török János.
GÓL: Noszek G. (50.), Orosz B. (83.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Galó D., Péntek D., Czene L.
CSOMÓS JÁNOS technikai vezető: – A fiúk átérezték a mérkőzés fontosságát, küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.
TÖRÖK JÁNOS: –Sajnos megint két pontrúgásból kaptuk a gólt, ami elvileg levédekezhető, vagy megelőzhető. Pedig meg volt a lehetőségünk a gólszerzésre, amit megint elhibáztunk.
Gyöngyöshalász SE–Neo24-Hevesi LSC 0–4 (0–2)
Gyöngyöshalász, 160 néző. V.: Lucián János (Nagy G., Kecskés G.).
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Ivony A. (Horváth P., 62.), Petrezselyem T., Eperjesi L.(Kecskés P., 62.), Danyi P., Holló M., Tóth M., Gyuris A., Sándor B., Derda D. Edző: Labancz Róbert.
HEVES: Juhász K. – Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D., Nagy M. (Szabó Cs., 56.), Farkas J. (Ludányi G., 56.), Hájos N. (Juhász Cs., 66.), Kóczián M. (Maksó L., 66.), Nagy M. (Besenyei F., 66.), Szabó L., Sőregi Z. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GÓL: Balázs L. (4., 29.), Nagy M. (49.), Csoszánszki D. (61.).
KIÁLLÍTVA: Danyi P. (27.).
JÓK: Sándor B., ill. Balázs L., Nagy M., Kóczián M.
LABANCZ RÓBERT: – Sajnos az idei leggyengébb játékunkat mutattuk, de nem lehet elmenni szó nélkül a játékvezető mérkőzést befolyásoló ítélete mellett sem. A hevesi győzelem teljesen megérdemelt.
BESENYEI FERENC: – Helyenként jó játékkal magabiztos győzelmet arattunk. Sok sikert a hazaiaknak!
Marshall-ASE–Besenyőtelek SC 3–0 (0–0)
Andornaktálya, 50 néző. V.: Molnár Dániel (Derda N., Kelemen A.).
ASE: Tuza B. – Megyeri T., Ambrus Zs. (Kálmán J., 81.), Sebe M., Gáspár M., Csóka R. (Mosoni M., 76.), Kálmán R., Szecskó M. (Fodor K., 63.), Pelyhe K., Hegyi Z., Palaticzky Á. Edző: Novák Zoltán.
BESENYŐTELEK: Abóczki L. (Molnár M., 76.) – Sráj Á., Kósa M. (Mester T., 63.), Jéger B. (Szilágyi L., 82.), Pelyhe Cs., Kovács Á. (Nyiri L., 76.), Varga D., Vámosi R., Bozó K., Hajdu Zs., Rózsahegyi M. (Burai J., 63.). Edző: Vass István.
GÓL: Pelyhe K. (52.), Csóka R. (63. – 11-esből), Fodor K. (69.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Bozó K., Varga D.
NOVÁK ZOLTÁN: – Sima győzelmet arattunk a sportszerű ellenféllel szemben, gratulálok a csapatomnak!
VASS ISTVÁN: – Az első félidőben jól küzdöttünk, a második félidőben összeestünk, ezért rengeteg hibát követtünk el.
Szabadnapos: Gyöngyösi AK