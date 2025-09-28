Noszvaj SE: ez aztán a bravúr, 0–3-ról döntetlen az eddig hibátlan Átány ellen

Az éllovas, hat meccsen 18 pontot gyűjtött RFC-Átány már 3–0-ra vezetett a Noszvaj SE vendégeként Egerben, ám Balogh Sándor csapata egyenlített.

A Noszvaj SE csapata háromgólos hátrányt dolgozott le a listavezetőt fogadva

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Heves vármegyei III. osztály 7. forduló

Tarnaszentmiklós SE–Pétervására SE 3–4 (1–2)

Gól: Szarvas R. (44., 55.), Varga S. Z. (93.), ill. Kovács Gy. (30.), Pusuma R. (36., 85.), Fehér B. (53.).

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Váraszói SE 4–0 (2–0)

Gól: Czakó K. (12., 23.), Szlobodnyik B. (53.), Kis K. (66.).

Visonta SC–Gyöngyöspatai SE 3–6 (1–4)

Gól: Tóth T. (40.), Barbócz Z.(55., 81.), ill. Varga N. L. (2., 7. – 11-esből, 61.), Pikács M. (16., 23.), Tóth R. (85.).

Egerszóláti SK II.–Recsk KJTK 5–0 (0–0)

Gól: Bata Á. (49.), Tompos K. (61.), Csepcsányi G. (73.), Prokaj K. (84.), Varga B. I. (88.).

Markaz FC–Tiszai SC-Kisköre 3–1 (1–0)

Gól: Szabados Zs. Z. (16.), Mészáros K. (61., 85.), il. Kállai R. (68.).

Noszvaj SE–RFC-Átány 3–3 (0–1)

Gól: Takács R. (77., 81.), Pap Á. J. (82.), ill. Nagy L. (41.), CsíkL- (57.), Bari B. (60.).

Kiállítva: Nagy N. A. (RFC-Átány, 88.).

Adácsi DSE–Gyöngyöstarjáni RE 1–6 (1–2)

Gól: Dócs G. (9.), ill. Jakab Á. (10., 82.), Korponyi J. (33.), Varga G. (63. – öngól), Kovács M. M. (86.), Jávorka M. (89.).

Maklári SE II.–Istenmezeje SE 1926 4–2 (2–1)

Gól: Pásztor M. (8., 29.), Renge M. (67.), Bajzát D. (91.), ill. Lázár G. (45.), Szamosi G. (81.).

Kiállítva: Danó D. (Istenmezeje, 90.).

A Noszvaj SE maradt az utolsó, az RFC-Átány maradt az első

A bajnokság állása 1. RFC-Átány 7 6 1 – 32–9 19

2. Lokomotív SE 7 6 – 1 27–4 18

3. Istenmezeje 7 5 – 2 39–17 15

4. Maklár II. 7 4 2 1 21–9 14

5. Váraszó 7 3 2 2 28–16 11

6. Egerszólát II. 6 3 2 1 18–9 11

7. Markaz 7 3 2 2 16–18 11

8. Pétervására 6 3 – 3 17–20 9

9. Gyöngyöspata 5 2 2 1 9–8 8

10. Recsk KJTK 7 2 1 4 15–23 7

11. Tarnaszentmiklós 7 2 – 5 19–25 6

12. Visont 7 2 – 5 11–35 6

13. Tiszai SC-Kisköre 6 1 1 4 9–16 4

14. Adács 6 1 1 4 10–24 4

15. Gyöngyöstarján 6 1 – 5 13–22 3

16. Noszvaj 6 – 2 4 12–41 2



