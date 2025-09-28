szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Labdarúgás

1 órája

Noszvaj SE: ez aztán a bravúr, 0–3-ról döntetlen az eddig hibátlan Átány ellen

Címkék#RFC-Átány#Noszvaj SE#bravúr#éllovas#Balogh Sándor

Makláron kikapott az Istenmezeje és megszerezte őszi első győzelmét a Gyöngyöstarján a Heves vármegyei III. osztály 7. fordulójában. A nagyobb bravúr azonban az újonc Noszvaj SE nevéhez fűződik.

Bódi Csaba

Az éllovas, hat meccsen 18 pontot gyűjtött RFC-Átány már 3–0-ra vezetett a Noszvaj SE vendégeként Egerben, ám Balogh Sándor csapata egyenlített.

A Noszvaj SE csapata háromgólos hátrányt dolgozott le a listavezetőt fogadva
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Heves vármegyei III. osztály 7. forduló

Tarnaszentmiklós SE–Pétervására SE 3–4 (1–2)
Gól: Szarvas R. (44., 55.), Varga S. Z. (93.), ill. Kovács Gy. (30.), Pusuma R. (36., 85.), Fehér B. (53.).

Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.–Váraszói SE 4–0 (2–0)
Gól: Czakó K. (12., 23.), Szlobodnyik B. (53.), Kis K. (66.).

Visonta SC–Gyöngyöspatai SE 3–6 (1–4)
Gól: Tóth T. (40.), Barbócz Z.(55., 81.), ill. Varga N. L. (2., 7. – 11-esből, 61.), Pikács M. (16., 23.), Tóth R. (85.).

Egerszóláti SK II.–Recsk KJTK 5–0 (0–0)
Gól: Bata Á. (49.), Tompos K. (61.), Csepcsányi G. (73.), Prokaj K. (84.), Varga B. I. (88.).

Markaz FC–Tiszai SC-Kisköre 3–1 (1–0)
Gól: Szabados Zs. Z. (16.), Mészáros K. (61., 85.), il. Kállai R. (68.).

Noszvaj SE–RFC-Átány 3–3 (0–1)
Gól: Takács R. (77., 81.), Pap Á. J. (82.), ill. Nagy L. (41.), CsíkL- (57.), Bari B. (60.).
Kiállítva: Nagy N. A. (RFC-Átány, 88.).

Adácsi DSE–Gyöngyöstarjáni RE 1–6 (1–2)
Gól: Dócs G. (9.), ill. Jakab Á. (10., 82.), Korponyi J. (33.), Varga G. (63. – öngól), Kovács M. M. (86.), Jávorka M. (89.).

Maklári SE II.–Istenmezeje SE 1926 4–2 (2–1)
Gól: Pásztor M. (8., 29.), Renge M. (67.), Bajzát D. (91.), ill. Lázár G. (45.), Szamosi G. (81.).
Kiállítva: Danó D. (Istenmezeje, 90.).

A Noszvaj SE maradt az utolsó, az RFC-Átány maradt az első

A bajnokság állása

1. RFC-Átány    7    6    1    –    32–9    19
2. Lokomotív SE    7    6    –    1    27–4    18
3. Istenmezeje    7    5    –    2    39–17    15
4. Maklár II.    7    4    2    1    21–9    14
5. Váraszó    7    3    2    2    28–16    11
6. Egerszólát II.    6    3    2    1    18–9    11
7. Markaz    7    3    2    2    16–18    11
8. Pétervására    6    3    –    3    17–20    9
9. Gyöngyöspata    5    2    2    1    9–8    8
10. Recsk KJTK    7    2    1    4    15–23    7
11. Tarnaszentmiklós    7    2    –    5    19–25    6
12. Visont    7    2    –    5    11–35    6
13. Tiszai SC-Kisköre    6    1    1    4    9–16    4
14. Adács    6    1    1    4    10–24    4
15. Gyöngyöstarján    6    1    –    5    13–22    3
16. Noszvaj    6    –    2    4    12–41    2


 

 

