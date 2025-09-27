Női BL-selejtező: szétlövésben nyert a One Eger, a csapatkapitányt kizárták

A One Eger és a spanyol CN Terrassa mérkőzésén négy negyedet követően 13–13-as döntetlen szerepelt az eredményjelzőn, majd következett az ötméterespárbaj, ahol Kenéz Kincső, Rebecca Parkes, Török Dorina és Eve Weston is betalált.

Horváth Zsófi egy góllal járult hozzá a One Eger sikeréhez

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A One Eger csapatkapitányát kizárták

Az egriek a harmadik negyedben többször is három góllal vezettek, a spanyolok Szegedi Panni révén 17 másodperccel rendes játékidő vége előtt egyenlítettek. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy One Eger csapatkapitányát, Czigány Dórát a harmadik negyed végén kizárták a játékból.

Biros Péter vezetőedző a mérkőzést követően így nyilatkozott a klub honlapjának: "Jól játszottunk végig, elől, hátul egyaránt. Igaz kaptunk néhány elkerülhető gólt, de a rendes játékidőben is megnyerhettük volna a találkozót. A játékvezetők nem lettek a kedvenceim, de ez is benne van a játékban. Végül jó helyzetben vagyunk, mert holnap, ha akár ötméteresekkel is de nyerünk, elérhetjük a céljainkat, a továbbjutást. Azt nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy Czigány Dóri játszhat, vagy nem. Vakszhasználat miatt zárták ki, de úgy tudom, hogy az nem tiltott. Ha pedig mégis, arról illett volna a mérkőzés előtt szólni!"