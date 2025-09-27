42 perce
Női BL-selejtező: szétlövésben nyert a One Eger, a csapatkapitányt kizárták
Fél lábbal már a legjobb nyolc között. A női Bajnokok Ligája selejtezőjének A-csoportjában a spanyol CN Terrassa elleni győzelemmel kezdett a One Eger.
A One Eger és a spanyol CN Terrassa mérkőzésén négy negyedet követően 13–13-as döntetlen szerepelt az eredményjelzőn, majd következett az ötméterespárbaj, ahol Kenéz Kincső, Rebecca Parkes, Török Dorina és Eve Weston is betalált.
A One Eger csapatkapitányát kizárták
Az egriek a harmadik negyedben többször is három góllal vezettek, a spanyolok Szegedi Panni révén 17 másodperccel rendes játékidő vége előtt egyenlítettek. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy One Eger csapatkapitányát, Czigány Dórát a harmadik negyed végén kizárták a játékból.
Biros Péter vezetőedző a mérkőzést követően így nyilatkozott a klub honlapjának: "Jól játszottunk végig, elől, hátul egyaránt. Igaz kaptunk néhány elkerülhető gólt, de a rendes játékidőben is megnyerhettük volna a találkozót. A játékvezetők nem lettek a kedvenceim, de ez is benne van a játékban. Végül jó helyzetben vagyunk, mert holnap, ha akár ötméteresekkel is de nyerünk, elérhetjük a céljainkat, a továbbjutást. Azt nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy Czigány Dóri játszhat, vagy nem. Vakszhasználat miatt zárták ki, de úgy tudom, hogy az nem tiltott. Ha pedig mégis, arról illett volna a mérkőzés előtt szólni!"
A női Bajnokok Ligája selejtezőjének A-csoportjában (Glyfada):
ONE EGER–CN TERRASSA (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2
EGER: Torma, Sáros (kapusok), Pogonyi, Horváth Zs. 1, Parkes 1, Sóti 1, Kenéz 1, Horváth L 1, Czigány 3, Török 3, Owen 1, Weston, Urbin 1, Potor.
TOVÁBBI EREDMÉNY: ANC Glyfada–CN Terrassa 8–19
Az A-csoport zárómérkőzése
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
9.00: ANC Glyfada–One Eger
A csoportból az első kettő jut tovább a BL főtáblájára, a harmadik a második számú európai kupasorozatban folytatja.
