Vízilabda

42 perce

Női BL-selejtező: szétlövésben nyert a One Eger, a csapatkapitányt kizárták

Címkék#CN TERRASSA#One Eger#Czigány

Fél lábbal már a legjobb nyolc között. A női Bajnokok Ligája selejtezőjének A-csoportjában a spanyol CN Terrassa elleni győzelemmel kezdett a One Eger.

Sike Károly

A One Eger és a spanyol CN Terrassa mérkőzésén négy negyedet követően 13–13-as döntetlen szerepelt az eredményjelzőn, majd következett az ötméterespárbaj, ahol Kenéz Kincső, Rebecca Parkes, Török Dorina és Eve Weston is betalált.

Horváth Zsófi egy góllal járult hozzá a One Eger sikeréhez
Horváth Zsófi egy góllal járult hozzá a One Eger sikeréhez
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A One Eger csapatkapitányát kizárták

Az egriek a harmadik negyedben többször is három góllal vezettek, a spanyolok Szegedi Panni révén 17 másodperccel rendes játékidő vége előtt egyenlítettek. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy One Eger csapatkapitányát, Czigány Dórát a harmadik negyed végén kizárták a játékból. 
Biros Péter vezetőedző a mérkőzést követően így nyilatkozott a klub honlapjának: "Jól játszottunk végig, elől, hátul egyaránt. Igaz kaptunk néhány elkerülhető gólt, de a rendes játékidőben is megnyerhettük volna a találkozót. A játékvezetők nem lettek a kedvenceim, de ez is benne van a játékban. Végül jó helyzetben vagyunk, mert holnap, ha akár ötméteresekkel is de nyerünk, elérhetjük a céljainkat, a továbbjutást. Azt nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy Czigány Dóri játszhat, vagy nem. Vakszhasználat miatt zárták ki, de úgy tudom, hogy az nem tiltott. Ha pedig mégis, arról illett volna a mérkőzés előtt szólni!"

A női Bajnokok Ligája selejtezőjének A-csoportjában (Glyfada):

ONE EGER–CN TERRASSA (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2
EGER: Torma, Sáros (kapusok), Pogonyi, Horváth Zs. 1, Parkes 1, Sóti 1, Kenéz 1, Horváth L 1, Czigány 3, Török 3, Owen 1, Weston, Urbin 1, Potor.

TOVÁBBI EREDMÉNY: ANC Glyfada–CN Terrassa 8–19

Az A-csoport zárómérkőzése

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
9.00: ANC Glyfada–One Eger

A csoportból az első kettő jut tovább a BL főtáblájára, a harmadik a második számú európai kupasorozatban folytatja.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
