2 órája
Bajnokok Ligája: görög és spanyol ellenfél vár a One Eger csapatára Athénban
Szeptember 26–28-ig a görög fővárosban rendezik a női Bajnokok Ligája A jelű selejtezőcsoportjának küzdelmeit. A magyar bajnoki bronzérmes One Eger csapatára két mérkőzés vár Athénban.
A One Eger az A-csoportban a házigazda ANC Glyfada és a spanyol CN Terrassa együttesével találkozik. A trió végső sorrendjéről körmérkőzések döntenek, az 1–2. helyezett a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között, míg a csoport harmadikja a második számú európai kupasorozatban folytathatja.
Nem jósol a One Eger edzője
– Kevés ismerettel rendelkezünk a két ellenfélről ezért jól jön, hogy a csoport pénteki nyitányán a helyszínen tekintjük meg a ANC Glyfada és a CN Terrassa mérkőzését – fogalmazott az egriek edzője, Biros Péter. – Nehéz megjósolni, hogy mire leszünk képesek, igyekszünk úgy teljesíteni, hogy emelt fővel térhessünk haza.
Az A-csoport menetrendje
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
19.45: ANC Glyfada–CN Terrassa
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
12.15: One Eger–CN Terrassa
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
10.00: ANC Glyfada–One Eger
One Eger: a szakmai igazgató a nyitány előtt a célkitűzésekről beszélt
Újra munkába áll az Egernek búcsút intett dr. Sike József