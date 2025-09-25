szeptember 25., csütörtök

Bajnokok Ligája: görög és spanyol ellenfél vár a One Eger csapatára Athénban

Címkék#Bajnokok Ligája#One Eger#Biros Péter

Szeptember 26–28-ig a görög fővárosban rendezik a női Bajnokok Ligája A jelű selejtezőcsoportjának küzdelmeit. A magyar bajnoki bronzérmes One Eger csapatára két mérkőzés vár Athénban.

Heol.hu

A One Eger az A-csoportban a házigazda ANC Glyfada és a spanyol CN Terrassa együttesével találkozik. A trió végső sorrendjéről körmérkőzések döntenek, az 1–2. helyezett a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között, míg a csoport harmadikja a második számú európai kupasorozatban folytathatja.

Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzője
Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzője
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nem jósol a One Eger edzője

– Kevés ismerettel rendelkezünk a két ellenfélről ezért jól jön, hogy a csoport pénteki nyitányán a helyszínen tekintjük meg a ANC Glyfada és a CN Terrassa mérkőzését – fogalmazott az egriek edzője, Biros Péter. – Nehéz megjósolni, hogy mire leszünk képesek, igyekszünk úgy teljesíteni, hogy emelt fővel térhessünk haza.

Az A-csoport menetrendje
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
19.45: ANC Glyfada–CN Terrassa
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
12.15: One Eger–CN Terrassa
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
10.00: ANC Glyfada–One Eger

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
