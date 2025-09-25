Bajnokok Ligája: görög és spanyol ellenfél vár a One Eger csapatára Athénban

A One Eger az A-csoportban a házigazda ANC Glyfada és a spanyol CN Terrassa együttesével találkozik. A trió végső sorrendjéről körmérkőzések döntenek, az 1–2. helyezett a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között, míg a csoport harmadikja a második számú európai kupasorozatban folytathatja.

Biros Péter, a One Eger női csapatának vezetőedzője

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nem jósol a One Eger edzője

– Kevés ismerettel rendelkezünk a két ellenfélről ezért jól jön, hogy a csoport pénteki nyitányán a helyszínen tekintjük meg a ANC Glyfada és a CN Terrassa mérkőzését – fogalmazott az egriek edzője, Biros Péter. – Nehéz megjósolni, hogy mire leszünk képesek, igyekszünk úgy teljesíteni, hogy emelt fővel térhessünk haza.