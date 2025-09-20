One Eger: az új center hét góllal mutatkozott be

A One Eger új játékosai közül Kenéz Kincső hét, Török Dorina kettő, az ausztrál Sienna Grace Owen egy gólt szerzett.

A One Eger kapujában Torma Luca állta a lövéseket

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Magabiztos kezdés a One Eger csapatától

A női OB I. 1. fordulójának mérkőzése:

SZEGEDI VE–ONE EGER 9–18 (1–5, 4–4, 3–5, 1–4)

Szeged, Tiszavirág uszoda. V.: Ercse N., Duray A.

SZEGED: Gyöngyösi B. – Baksa B. 1, Felkai 1, Tátrai 2, Mihály K. 2, Bódi F. 1, Botka. Csere: Cuk M., Bocskay E., Cuk E. 2, Pádár B., Németh V., Varga N. Vezetőedző: Kerekes Csaba

EGER: Torma – Parkes, Kenéz 7, Horváth L., Czigány 5, Török 2, Owen 1. Csere: Sáros E. (kapus), Pogonyi 1, Horváth Zs. 2, Sóti, Weston, Urbin, Potor. Vezetőedző: Biros Péter

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/1, ill. 10/4.

ÖTMÉTERESBŐL: 3/2, ill. 4/4.

KIPONTOZÓDOTT: Weston a 16., Botka a 20., Németh a 30. percben.

KÖVETKEZIK: One Eger–Valdor Szentes, szeptember 24., szerda, 18.00.