One Eger: az új center hét góllal mutatkozott be
Győztes nyitány a hölgyektől. A női OB I. 1. fordulójában kilenc góllal nyert Szegeden a One Eger együttese.
A One Eger új játékosai közül Kenéz Kincső hét, Török Dorina kettő, az ausztrál Sienna Grace Owen egy gólt szerzett.
Magabiztos kezdés a One Eger csapatától
A női OB I. 1. fordulójának mérkőzése:
SZEGEDI VE–ONE EGER 9–18 (1–5, 4–4, 3–5, 1–4)
Szeged, Tiszavirág uszoda. V.: Ercse N., Duray A.
SZEGED: Gyöngyösi B. – Baksa B. 1, Felkai 1, Tátrai 2, Mihály K. 2, Bódi F. 1, Botka. Csere: Cuk M., Bocskay E., Cuk E. 2, Pádár B., Németh V., Varga N. Vezetőedző: Kerekes Csaba
EGER: Torma – Parkes, Kenéz 7, Horváth L., Czigány 5, Török 2, Owen 1. Csere: Sáros E. (kapus), Pogonyi 1, Horváth Zs. 2, Sóti, Weston, Urbin, Potor. Vezetőedző: Biros Péter
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/1, ill. 10/4.
ÖTMÉTERESBŐL: 3/2, ill. 4/4.
KIPONTOZÓDOTT: Weston a 16., Botka a 20., Németh a 30. percben.
KÖVETKEZIK: One Eger–Valdor Szentes, szeptember 24., szerda, 18.00.
Így értékeltek az edzők
KEREKES CSABA: – A védekezésbe kezdetben sok hiba csúszott, de aztán egyre jobban belerázódtunk. Végig jó tempót mentünk, nem fáratunk bele az iramba. Igazolódott a papírforma, de lehetett volna ez szorosabb is.
BIROS PÉTER: – Magabiztosan kezdtünk, aztán feljött a Szeged. Dicséret illeti a csapatokat, a játékosok mindent kiadtak magukból. Még nincs három hete, hogy újra teljes kerettel készülhetünk, kijöttek a hibák, amin dolgozni kell.
Újra munkába áll az Egernek búcsút intett dr. Sike József
