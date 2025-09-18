One Eger: a szakmai igazgató a nyitány előtt a célkitűzésekről beszélt

A Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, Biros Péter elmondta: 2026 januárjában Európa-bajnokságot rendeznek, emiatt rendhagyóan alakul a férfi és a női bajnokság lebonyolítása. A november végi zárást követően február eleján folytatódik a pontvadászat. A One Eger mindkét nem esetében átalakult csapattal várja a küzdelemsorozat nyitányát.

A One Eger férficsapata a BVSC-t fogadja pénteken

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagy kihívások előtt a One Eger

– A férfiak edzőként Tóth Kálmán vezetésével vágnak neki a pontvadászatnak. Ideális esetben elérhetőnek tartom a felsőházi rájátszást jelentő 1–8. hely valamelyikét, ami nagyon szép eredmény lenne – fogalmazott Biros Péter. – Ha mégsem sikerül az alsóházban kellene minél több meccset megnyerni.

A női csapatot dr. Sike József távozása után immár vezetőedzőként irányítja Biros Péter.

– Idén is arra készülünk, hogy felkapaszkodjuk a dobogóra. A férfiakhoz hasonlóan a női csapatnál is jelentős változások történtek, ennek ellenére igyekszünk tartani a nívót – tette hozzá Biros Péter.