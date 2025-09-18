szeptember 18., csütörtök

Vízilabda

One Eger: a szakmai igazgató a nyitány előtt a célkitűzésekről beszélt

Nyitány előtt a vízilabdázók. A 2025/2026-os szezon első OB I.-es mérkőzésén a One Eger férfi csapata pénteken a BVSC-Manna ABC gárdáját fogadja, míg a nők szombaton Szegeden vendégszerepelnek.

Sike Károly

A Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, Biros Péter elmondta: 2026 januárjában Európa-bajnokságot rendeznek, emiatt rendhagyóan alakul a férfi és a női bajnokság lebonyolítása. A november végi zárást követően február eleján folytatódik a pontvadászat. A One Eger mindkét nem esetében átalakult csapattal várja a küzdelemsorozat nyitányát.

A One Eger férficsapata a BVSC-t fogadja pénteken
A One Eger férficsapata a BVSC-t fogadja pénteken
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagy kihívások előtt a One Eger

– A férfiak edzőként Tóth Kálmán vezetésével vágnak neki a pontvadászatnak. Ideális esetben elérhetőnek tartom a felsőházi rájátszást jelentő 1–8. hely valamelyikét, ami nagyon szép eredmény lenne – fogalmazott Biros Péter. – Ha mégsem sikerül az alsóházban kellene minél több meccset megnyerni. 
A női csapatot dr. Sike József távozása után immár vezetőedzőként irányítja Biros Péter.
– Idén is arra készülünk, hogy felkapaszkodjuk a dobogóra. A férfiakhoz hasonlóan a női csapatnál is jelentős változások történtek, ennek ellenére igyekszünk tartani a nívót – tette hozzá Biros Péter.

A férfi OB I. 1. fordulójának mérkőzése:

ONE EGER–BVSC-MANNA ABC
Szeptember 19., péntek, 19.00.
Eger, Bárány István Sportuszoda
Vezetik: Csizmadia Zsolt, Sikter Richárd

A női OB I. fordulójának mérkőzése:

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–ONE EGER
Szeptember 20., szombat, 15.00
Szeged, Tiszavirág uszoda
Vezetik: Ercse Norbert, Duray András

 

