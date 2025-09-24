szeptember 24., szerda

One Eger: Biros Péter a harcosságot hiányolta a BL-főpróbán

A második negyedben lendületett vett a házigazda. A női OB I. második fordulójában az elveszített első negyedet követően a nagyszünetre már kétgólos előnyt dolgozott ki a One Eger a vendég Valdor Szentes ellen, s végül ugyanilyen arányban nyert.

Négy nappal a bajnoki nyitányt jelentő szegedi fellépést (9–18) követően a Szentes ellen is igazolta nagyobb tudását a One Eger női csapata. Hazai részről Rebecca Parkes betegség miatt nem ugrott medencébe. A 4–1-re megnyert második negyed döntőnek bizonyult a végeredményt illetően.

A One Eger győzelme a játékosok nagyobb rutinjának köszönhető
A One Eger győzelme a játékosok nagyobb rutinjának köszönhető
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A One Eger a győzelemért dicsérhető

A női OB I. 2. fordulójának mérkőzésén:

ONE EGER–VALDOR SZENTES 11–9 (3–4, 4–1, 2–2, 2–2)
Eger, Dr. Bárány István Sportuszoda. V.: Sajben N., Varga M.
EGER: Torma – Kenéz 2, Horváth Zs. 3, Czigány 2, Török, Owen 3, Urbin. Csere: Sáros (kapus), Pogonyi, Sóti L., Horváth L. 1, Weston, Tomori, Potor. Edző: Biros Péter
SZENTES: Füsti Molnár – Varga V. 2, Lengyel D. 3, Molnár D. 3, Zöld T., Rácz O., Erdélyi H. 1. Csere: Hajdú Zs. (kapus), Mácsai, Dömsödi, Korom R., de Bue, Furák-Szabovik. Edző: Tóth Gyula
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 8/4, ill. 6/0.
ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. 2/2.

BIROS PÉTER: – Megszereztük a három pontot, de a Szentes harcosságban felülmúlt minket. Olyan érzésem volt, mintha a lányok elhitték volna, hogy a fürdőruha és a sapka megnyeri nekünk a mérkőzést. Azért győztünk mert rutinosabbak vagyunk és valamivel jobb játékerőt képviselünk. Sokkal bátrabban, határozottabban és dinamikusabban kell vízilabdázni.
TÓTH GYULA: – Úgy indultunk Egerbe, hogy akár pontot is szerezhetünk, még ha tudtuk is, az Eger rutinosabb játékosokból áll. Jól kezdtünk és még az utolsó negyedben is benne volt a pontszerzési esély. Nem adtuk fel, ez egy nagy erénye lehet a csapatnak a folytatásban is.
KÖVETKEZIK: Bajnokok Ligája-selejtező, Athén, szeptember 27–28.

One Eger-Valdor Szentes női vízilabda

Fotók: Lénárt Márton / Heol.hu

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
