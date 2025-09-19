szeptember 19., péntek

Vízilabda

2 órája

One Eger: nagy fegyvertény a BVSC elleni eredmény

One Eger, BVSC, Marco Peter Michál, Samuel Thomas Hughes, Tóth Kálmán

Magabiztosan nyert a BVSC. A férfi OB I. 1. fordulójában a házigazda One Eger tizenhárom gólt szerezve sem tudta szorossá tenni a fővárosiak elleni találkozót.

Heol.hu

A nyáron Sean Thomas Bright és Samuel Thomas Hughes személyében két ausztrál, továbbá Marco Peter Michál érkezésével szlovák légióssal is erősített One Eger már a mérkőzés korai szakaszában jelentős hátrányba került. Az utolsó negyedben már csak kozmetikázni tudtak az eredményen Rádli Rajmundék.

A One Eger játékosa, Moldisz Milán (14) idő előtt fejezte be a találkozót
A One Eger játékosa, Moldisz Milán (14) idő előtt fejezte be a találkozót
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Vereséggel kezdett a One Eger

A férfi OB I. 1. fordulójának mérkőzésén:

ONE EGER–BVSC-MANNA ABC 13–17 (1–4, 3–5, 4–6, 5–2)
Eger, Bárány István Sportuszoda, 300 néző. V.: Csizmadia Zs., Sikter R.
EGER: BORBÉLY – Salamon F, 1, Berényi 1, Sári A. 1, Hughes 1, RÁDLI R. 3, SZALAI G. 3. Csere: Klebovitz, Bright 1, Ádám E. 1, Mihál 1, Moldisz, Tomozi. Vezetőedző: Tóth Kálmán
BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Jansik D. 1, MÉSZÁROS M. 3, Batizi 1, CSACSOVSZKY E. 5. Csere: Kovács P., Csapó M. 2, EKLER ZS. 2, Kormány, Bundschuh 1, Simon B. Vezetőedző: Varga Dániel
GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 14/4, ill. 6/4
ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. 5/2
KIPONTOZÓDOTT: Tomozi a 26., Hughes a 27., Moldisz a 32. percben.

ONE EGER–BVSC-MANNA ABC férfi vízilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

TÓTH KÁLMÁN: – A kiválóan felkészített BVSC ellen az, hogy ilyen szoros meccset játszottunk, nagy fegyvertény. Dicséret jár a fiúknak. Amíg a mandátumom tart, addig igyekszünk tiszteséggel és megfelelő hozzáállással teljesíteni az előttünk álló feladatokat.
VARGA DÁNIEL: – Jó hangulatban kezdődött a találkozó, az első negyedet kimondottan élveztem. A folytatásban nyújtott teljesítményünkkel már nem lehetek elégedett, tizenhárom gólt kaptunk, ami nagyon sok. Óriási különbség volt aközött, amikor teljes erőbedobással játszottunk és amikor nem. Védekezésben ettől sokkal több kell.
KÖVETKEZIK: Vasas Plaket–One Eger, október 11., szombat, 15.00.

 

