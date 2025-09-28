2 órája
Női BL-selejtező: a házigazdákat legyőzve főtáblás a One Eger
Bravúr a javából! A One Eger négygólos hátrányból fordítva győzte le a házigazda ANC Glyfadát a női Bajnokok Ligája selejtezőjének görögországi tornáján, s csoportgyőztesként továbbjutott a főtáblára.
Azok után, hogy az One Eger szombaton szétlövéssel legyőzte a spanyol CN Terrassa együttesét, vasárnap a házigazda ANC Glyfada ellen is diadalmaskodott. Biros Péter vezetőedző gárdája a negyedik negyedben 8–12-es állásról hét gólt szerezve fordította a maga javára a mérkőzést.
Nem elégedett a One Eger edzője
– Nem jól kezdtünk és akkor még finoman fogalmaztam. Rengeteg hibát vétettünk, buta gólokat kaptunk. Nem tartottuk be azt, amit előzetesen megbeszéltünk. A végére összeszedtük magunkat, védekezésben váltottunk, elől pedig eredményesnek bizonyultunk. Ezzel együtt nem vagyok elégedett, csak a győzelemnek, és a továbbjutásnak örülhetünk – fogalmazott Biros Péter a klub honlapjának nyilatkozva.
Bajnokok Ligája: görög és spanyol ellenfél vár a One Eger csapatára Athénban
A női Bajnokok Ligája-selejtező A-csoportjának 2. mérkőzésén:
ONE EGER–ANC GLYFADA (görög) 13–12 (2–4, 2–3, 2–3, 7–2)
AZ EGRI GÓLDOBÓK: Czigány, Török 3–3, Horváth Zs., Parkes, Sóti, Kenéz, Horváth L, Owen, Urbin 1–1.
Szombaton játszották:
ONE EGER–CN TERRASSSA (spanyol) 13–13 (3–2, 3–2, 4–4, 3–5) – ötméteresekkel 4–2
AZ EGRI GÓLDOBÓK: Parkes, Török 4–4, Sóti, Owen 2–2, Czigány 1.
A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE: 1. One Eger 5 pont, 2. CN Terrassa 4, 3. ANC Glyfada 0.
A háromcsapatos csoportból az első kettő jutott tovább a BL főtáblájára.
One Eger: a szakmai igazgató a nyitány előtt a célkitűzésekről beszélt
