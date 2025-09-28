Női BL-selejtező: a házigazdákat legyőzve főtáblás a One Eger

Azok után, hogy az One Eger szombaton szétlövéssel legyőzte a spanyol CN Terrassa együttesét, vasárnap a házigazda ANC Glyfada ellen is diadalmaskodott. Biros Péter vezetőedző gárdája a negyedik negyedben 8–12-es állásról hét gólt szerezve fordította a maga javára a mérkőzést.

A One Eger csoportelsőként jutott a legjobb nyolc közé

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nem elégedett a One Eger edzője

– Nem jól kezdtünk és akkor még finoman fogalmaztam. Rengeteg hibát vétettünk, buta gólokat kaptunk. Nem tartottuk be azt, amit előzetesen megbeszéltünk. A végére összeszedtük magunkat, védekezésben váltottunk, elől pedig eredményesnek bizonyultunk. Ezzel együtt nem vagyok elégedett, csak a győzelemnek, és a továbbjutásnak örülhetünk – fogalmazott Biros Péter a klub honlapjának nyilatkozva.