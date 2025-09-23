3 órája
One Eger: hétközi hazai bajnoki a hölgyeknek a BL-selejtező előtt
Az egri hölgyek magabiztos és fontos és győzelmet arattak a hétvégén rendezett szegedi bajnoki nyitányon, ami jó első állomását jelentette az elkövetkezendő időszaknak.
Szerda este a női OB I. 2. fordulójának mérkőzését játsszák pályaválasztóként Czigány Dóráék.
One Eger (6.)–Szentesi VK (7.)
Eger, dr. Bárány István Sportuszoda, szerda, 18.00. V.: Sajben, Varga M.
A Szentessel szembeni egyértelmű célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot
– mondta a házigazdák vezetőedzője, Biros Péter a klub hivatalos honlapjának. – Különösen fontos találkozó előtt állunk, ugyanis a hétvégén Görögországba utazunk Bajnokok Ligája-selejtezőjére, ahol szombaton és vasárnap is medencébe ugrunk. Sűrű és mozgalmas napok várnak ránk, de bízom benne, hogy a csapat minden feladatát sikerrel teljesíti.
One Eger: a szakmai igazgató a nyitány előtt a célkitűzésekről beszélt
Újra munkába áll az Egernek búcsút intett dr. Sike József