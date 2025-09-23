szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

3 órája

One Eger: hétközi hazai bajnoki a hölgyeknek a BL-selejtező előtt

Címkék#Szentes#Eger#Biros Péter#állomás

Az egri hölgyek magabiztos és fontos és győzelmet arattak a hétvégén rendezett szegedi bajnoki nyitányon, ami jó első állomását jelentette az elkövetkezendő időszaknak.

Heol.hu

Szerda este a női OB I. 2. fordulójának mérkőzését játsszák pályaválasztóként Czigány Dóráék.

Az egri nők a 2025/26-os OB I. első hazai mérkőzésén ugranak medencébe
Az egri nők a 2025/26-os OB I. első hazai mérkőzésén ugranak medencébe 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

One Eger (6.)–Szentesi VK (7.)

Eger, dr. Bárány István Sportuszoda, szerda, 18.00. V.: Sajben, Varga M.

A Szentessel szembeni egyértelmű célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot 

– mondta a házigazdák vezetőedzője, Biros Péter a klub hivatalos honlapjának. – Különösen fontos találkozó előtt állunk, ugyanis a hétvégén Görögországba utazunk Bajnokok Ligája-selejtezőjére, ahol szombaton és vasárnap is medencébe ugrunk. Sűrű és mozgalmas napok várnak ránk, de bízom benne, hogy a csapat minden feladatát sikerrel teljesíti. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu