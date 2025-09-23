One Eger: hétközi hazai bajnoki a hölgyeknek a BL-selejtező előtt

Szerda este a női OB I. 2. fordulójának mérkőzését játsszák pályaválasztóként Czigány Dóráék.

Az egri nők a 2025/26-os OB I. első hazai mérkőzésén ugranak medencébe

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

One Eger (6.)–Szentesi VK (7.)

Eger, dr. Bárány István Sportuszoda, szerda, 18.00. V.: Sajben, Varga M.

A Szentessel szembeni egyértelmű célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot

– mondta a házigazdák vezetőedzője, Biros Péter a klub hivatalos honlapjának. – Különösen fontos találkozó előtt állunk, ugyanis a hétvégén Görögországba utazunk Bajnokok Ligája-selejtezőjére, ahol szombaton és vasárnap is medencébe ugrunk. Sűrű és mozgalmas napok várnak ránk, de bízom benne, hogy a csapat minden feladatát sikerrel teljesíti.