Padla József személye adja a meccs pikantériáját

Külön érdekességet ad a nógrádiak elleni találkozónak, hogy az egriek edzője, Padla József az előző idényben játékosként erősítette a Salgótarjánt, amely a 2024/2025-ös szezon végén az NB II. egyik bajnokaként jutott fel a másodosztályba. A jobbátlövő 19 mérkőzésen 30 góllal segítette az aranyérmes gárdát.

Padla József számára különleges találkozó következik

Padla József a saját csapatára összpontosít

– Kétségkívül ad egyfajta különlegességet a vasárnapi találkozónak, hogy korábbi csapatom az ellenfél, de a heti munka során inkább a két együttes nyári edzőmeccsén és az eddigi bajnoki, illetve Magyar Kupa-mérkőzéseken szerzett tapasztalatok alapján igyekeztem felkészíteni a csapatot – jelentette ki a 40 éves Padla József. – A Salgótarján jelentősen átalakult az előző szezonhoz képest, kiváló képességű kézilabdázók érkeztek, s a játékuk is sokrétűbbé vált. Ettől függetlenül legalább annyira fontosnak tartom, hogy a saját játékunk is hétről hétre fejlődjön.

Nincs okom a panaszra, szépen haladunk úgy, ahogy egy újjáalakuló csapatnak kell. Ahhoz, hogy igazán összeérjen a társaság és a játék minden elemében kellően egységesek legyünk, időre és sok sikeres meccsre van szükség.

Az Eger a nyitófordulóban az SKC-hoz hasonlóan friss NB II.-es bajnok PTE PEAC (31–21), majd a tavalyi negyedik helyezett a Veszprémi KKFT ellen nyert fölényesen (33–19). Kiss Gergőék négy ponttal és plusz 24-es gólkülönbséggel vezetik az NB I/B tabelláját.

A Csépe Salgótarjáni SKC két mérkőzést követően egy ponttal áll a tabella 13. helyén. A gárda a bajnoki nyitányon az utolsó másodpercben kapott góllal maradt alul Mezőkövesden (27–26), majd hazai pályán döntetlent játszott (35–35) a DVTK-val. Ezzel párhuzamosan a Magyar Kupában menetel: előbb a Százhalombattát, majd kedden a 2. fordulóban a Rákosmentét (33–27) búcsúztatta. A nyári felkészülés alatt játszott edzőmeccsen 30–25-re nyertek az egriek a salgótarjániak ellen.