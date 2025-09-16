Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Benjámin – közölte a Pétervására SE közösségi oldala.

Csonka Benjámin az álló sorban balról az ötödik helyen látható

Forrás: Pétervására SE

Bendzsi kiskorától volt egyesületünk tagja, 2007 és 2015 között erősítette csapatainkat

– szerepel a bejegyzésben. Technikás játékával, kitartásával és elhivatottságával mindig igazi csapatemberként lépett pályára, akire büszkék voltunk, és akit nemcsak játékostársai, hanem edzői is nagyra becsültek. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.”