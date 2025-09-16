szeptember 16., kedd

Labdarúgás

1 órája

Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista

Címkék#csapatember#Csonka Benjámin#Pétervására SE#fájdalom

Nemcsak játékostársai, edzői is nagyra becsülték Pétervására SE egykori labdarúgóját.

Heol.hu

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Benjámin – közölte a Pétervására SE közösségi oldala.

Csonka Benjámin az álló sorban balról az ötödik helyen látható
Csonka Benjámin az álló sorban balról az ötödik helyen látható
Forrás: Pétervására SE

Bendzsi kiskorától volt egyesületünk tagja, 2007 és 2015 között erősítette csapatainkat 

– szerepel a bejegyzésben. Technikás játékával, kitartásával és elhivatottságával mindig igazi csapatemberként lépett pályára, akire büszkék voltunk, és akit nemcsak játékostársai, hanem edzői is nagyra becsültek. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.”

Csonka Benjámint szeptember 18-án, csütörtökön 14.30-kor kísérik utolsó útjára a pétervásárai temetőben.

 

