Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista
Nemcsak játékostársai, edzői is nagyra becsülték Pétervására SE egykori labdarúgóját.
Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Benjámin – közölte a Pétervására SE közösségi oldala.
Bendzsi kiskorától volt egyesületünk tagja, 2007 és 2015 között erősítette csapatainkat
– szerepel a bejegyzésben. Technikás játékával, kitartásával és elhivatottságával mindig igazi csapatemberként lépett pályára, akire büszkék voltunk, és akit nemcsak játékostársai, hanem edzői is nagyra becsültek. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.”
Csonka Benjámint szeptember 18-án, csütörtökön 14.30-kor kísérik utolsó útjára a pétervásárai temetőben.