Apcon megszakadt a Petőfibánya veretlensége
Bravúr az apciaktól! A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának nyitómérkőzésén az eddig veretlen Petőfibánya vereséget szenvedett az ATE otthonában.
A apciak a 21 éves Oláh Kevin János duplájának köszönhetően 47 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, ami már behozhatatlannak bizonyult a Petőfibánya számára. A vendégek a 86. percben Balog Renátó büntetőjével szépítettek.
Oda a Petőfibánya veretlensége
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának nyitómérkőzésén:
APCI TE–PETŐFIBÁNYAI SK 2–1 (1–0)
Apc, 457 néző. V.: Molnár Dániel (Lucián J., László T.).
APC: Beleznai L. – Vasas B. (Kovács Z., 61.), Belák P. (Gabura S., 90.), Bajka L. (Berki A., 90.), Oláh K. (Farkas D., 90.), Balla Z., Gyetvai N., Cseh J., Kiss S. (Farkas I., 72.), Kun K. (Szőke A., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.
PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Baranyi A., Kiss G., Gerhát V., Balog R., Gofjár Cs., Berki T., Szluka N. (Németh K., 80.), Balogh A., Sebők B. (Csemer K., 46.), Nagy Z. Edző: Tatár Roland.
GÓL: Oláh K. (25., 47.), ill. Balog R. (86. – 11-esből).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Pászti A.
KISS SÁNDOR játékos: – Magabiztos játékkal megérdemelten nyertünk az eddig veretlen Petőfibánya ellen. A helyzetek alapján nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Gratulálok a csapatnak!
TATÁR ROLAND: – A meccs kezdetétől indiszponáltan játszottunk, ráadásul akaratban sem nőttünk fel a kellő szintre. A második félidőben megpróbáltunk változtatni. Ezúttal ennyire futotta. Gratulálunk az Apcnak!
A további menetrend
SZOMBAT, 15.30
Nagyréde (12.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
SZOMBAT, 16.30
Egerszólát (2.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)
Heréd (3.)–Domoszló (4.)
Felsőtárkány (9.)–Tarnaörs (11.)
Abasár (13.)–Atkár (14.)
Zagyvaszántó (6.)–Tarnamente SSZE (7.)
Hort (10.)–Poroszló (15.)
