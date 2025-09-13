Apcon megszakadt a Petőfibánya veretlensége

A apciak a 21 éves Oláh Kevin János duplájának köszönhetően 47 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, ami már behozhatatlannak bizonyult a Petőfibánya számára. A vendégek a 86. percben Balog Renátó büntetőjével szépítettek.

Az apci Kiss Sándorék elvették a Petőfibánya veretlenségét

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Oda a Petőfibánya veretlensége

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának nyitómérkőzésén:

APCI TE–PETŐFIBÁNYAI SK 2–1 (1–0)

Apc, 457 néző. V.: Molnár Dániel (Lucián J., László T.).

APC: Beleznai L. – Vasas B. (Kovács Z., 61.), Belák P. (Gabura S., 90.), Bajka L. (Berki A., 90.), Oláh K. (Farkas D., 90.), Balla Z., Gyetvai N., Cseh J., Kiss S. (Farkas I., 72.), Kun K. (Szőke A., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.

PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Baranyi A., Kiss G., Gerhát V., Balog R., Gofjár Cs., Berki T., Szluka N. (Németh K., 80.), Balogh A., Sebők B. (Csemer K., 46.), Nagy Z. Edző: Tatár Roland.

GÓL: Oláh K. (25., 47.), ill. Balog R. (86. – 11-esből).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Pászti A.

KISS SÁNDOR játékos: – Magabiztos játékkal megérdemelten nyertünk az eddig veretlen Petőfibánya ellen. A helyzetek alapján nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Gratulálok a csapatnak!

TATÁR ROLAND: – A meccs kezdetétől indiszponáltan játszottunk, ráadásul akaratban sem nőttünk fel a kellő szintre. A második félidőben megpróbáltunk változtatni. Ezúttal ennyire futotta. Gratulálunk az Apcnak!