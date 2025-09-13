szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Apcon megszakadt a Petőfibánya veretlensége

Címkék#ATE#PETŐFIBÁNYAI SK#Oláh Kevin János#Apc

Bravúr az apciaktól! A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának nyitómérkőzésén az eddig veretlen Petőfibánya vereséget szenvedett az ATE otthonában.

Heol.hu

A apciak a 21 éves Oláh Kevin János duplájának köszönhetően 47 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, ami már behozhatatlannak bizonyult a Petőfibánya számára. A vendégek a 86. percben Balog Renátó büntetőjével szépítettek.

Az apci Kiss Sándorék elvették a Petőfibánya veretlenségét
Az apci Kiss Sándorék elvették a Petőfibánya veretlenségét
Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Oda a Petőfibánya veretlensége

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójának nyitómérkőzésén:

APCI TE–PETŐFIBÁNYAI SK 2–1 (1–0)
Apc, 457 néző. V.: Molnár Dániel (Lucián J., László T.).
APC: Beleznai L. – Vasas B. (Kovács Z., 61.), Belák P. (Gabura S., 90.), Bajka L. (Berki A., 90.), Oláh K. (Farkas D., 90.), Balla Z., Gyetvai N., Cseh J., Kiss S. (Farkas I., 72.), Kun K. (Szőke A., 72.), Cseppentő S. Technikai vezető: Kása Arnold.
PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Baranyi A., Kiss G., Gerhát V., Balog R., Gofjár Cs., Berki T., Szluka N. (Németh K., 80.), Balogh A., Sebők B. (Csemer K., 46.), Nagy Z. Edző: Tatár Roland.
GÓL: Oláh K. (25., 47.), ill. Balog R. (86. – 11-esből).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Pászti A.
KISS SÁNDOR játékos: – Magabiztos játékkal megérdemelten nyertünk az eddig veretlen Petőfibánya ellen. A helyzetek alapján nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Gratulálok a csapatnak!
TATÁR ROLAND: – A meccs kezdetétől indiszponáltan játszottunk, ráadásul akaratban sem nőttünk fel a kellő szintre. A második félidőben megpróbáltunk változtatni. Ezúttal ennyire futotta. Gratulálunk az Apcnak!

A további menetrend
SZOMBAT, 15.30
Nagyréde (12.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
SZOMBAT, 16.30
Egerszólát (2.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)
Heréd (3.)–Domoszló (4.)
Felsőtárkány (9.)–Tarnaörs (11.)
Abasár (13.)–Atkár (14.)
Zagyvaszántó (6.)–Tarnamente SSZE (7.)
Hort (10.)–Poroszló (15.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu