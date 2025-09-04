Poroszlón Orosz Károly emlékére focizott 108 gyerek

Mind a résztvevőknek, mind a támogatóknak jár a köszönet azért, hogy ismét sikerült lebonyolítani a tornát

– mondta Riczkó Zoltán. – Orosz Karcsi bácsi biztosan nagyon örült volna, ha meglátta volna ezt a sok gyereket. Ő igazán a szívügyének tartotta a poroszlói labdarúgást, ahogy azt Varga István és Görbe Károly is tette.

A poroszlói emléktorna részvevői

Forrás: Poroszló SE

A hazai játékosok szülei nélkül az ebéd nem készült volna el, ők voltak, akik szurkolás közben reszelték a sajtot és főzték a tésztát. A gyerkőcök a tornát követően ingyen strandolhattak Görbe Róbert jóvoltából.