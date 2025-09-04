szeptember 4., csütörtök

Poroszlón Orosz Károly emlékére focizott 108 gyerek

Az 1990-es évek meghatározó utánpótlás edzőjének számító Orosz Károlyra negyedik alkalommal emlékeztek gyerektornával Poroszlón.

Bódi Csaba

A házigazda Poroszló SE csapata a BMC-Budapest, a Detk SK és Recsk Környéki Junior TK hasonló korú fiataljaival mérte össze tudását.

Négy klub gyermekei rúgták a labdát a Poroszló SE sporttelepén
Forrás: Poroszló SE

A Tisza-parti egyesület elnöke, Riczkó Zoltán szervezte rendezvényen 108 gyermek rúgta a labdát és mintegy 70 szülő buzdította a pályán lévőket.

Mind a résztvevőknek, mind a támogatóknak jár a köszönet azért, hogy ismét sikerült lebonyolítani a tornát 

– mondta Riczkó Zoltán. – Orosz Karcsi bácsi biztosan nagyon örült volna, ha meglátta volna ezt a sok gyereket. Ő igazán a szívügyének tartotta a poroszlói labdarúgást, ahogy azt Varga István és Görbe Károly is tette. 

A poroszlói emléktorna részvevői
Forrás: Poroszló SE

A hazai játékosok szülei nélkül az ebéd nem készült volna el, ők voltak, akik szurkolás közben reszelték a sajtot és főzték a tésztát. A gyerkőcök a tornát követően ingyen strandolhattak Görbe Róbert jóvoltából.


 

