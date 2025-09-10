szeptember 10., szerda

Vízilabda

Újra munkába áll az Egernek búcsút intett dr. Sike József

Két héttel azután, hogy szerződést bontott az Egri Vízilabda Klubbal (EVK) Dunaújvárosban talált új kihívást. A One Eger OB I.-es női csapatát négy éven keresztül irányító dr. Sike József veszi át az orosz Maxim Kordonskiy helyét a szintén élvonalbeli Dunaújvárosi FVE vezetőedzőjeként.

Sike Károly

Dr. Sike József 2019 és 2021 között már dolgozott Dunaújvárosban az utánpótlásban, illetve a felnőtt csapatnál Mihók Attila segítőjeként.

Dr. Sike József Dunaújvárosban vállalt munkát
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Dr. Sike József új kihívást talált

– Az augusztusi U20-as női világbajnokságon elért ötödik hely  lelkileg nagyon megviselt, abba akartam hagyni az edzősködést hogy más területen dolgozhassak – fogalmazott a duol.hu-nak szakember. – Amikor ezt bejelentettem, Mihók Attila megkeresett és olyan lehetőséget vázolt fel elém, amit sokkal vonzóbbnak találtam, mint korábban. Például nem kell az ifjúságiakkal foglalkoznom, csak a felnőttekkel. Rövid gondolkodás után belevágtam, örülök, hogy itt vagyok.

Dr. Sike József Dunaújvárosban újra együtt dolgozhat az Egerből távozó szélsővel, Borsi Ilonával is. 
A szezonban három fronton kell helytállni a csapatnak. Legfontosabbnak a Bajnokok Ligáját tekintik, ahol a főtáblára jutás a cél, ehhez az út a dunaújvárosi rendezésű selejtezőtornán keresztül vezethet. A bajnokságban a négy közé szeretnének kerülni, de a szakvezető éremben gondolkodik, a Magyar Kupa pedig mindig sorsolás függő. Amennyiben a negyeddöntőben például a bombaerős Fradival találkoznak, akkor nem sok esélyük lesz, de a többiekkel szemben lehet keresnivalójuk.

 

