Újra munkába áll az Egernek búcsút intett dr. Sike József

Dr. Sike József 2019 és 2021 között már dolgozott Dunaújvárosban az utánpótlásban, illetve a felnőtt csapatnál Mihók Attila segítőjeként.

Dr. Sike József Dunaújvárosban vállalt munkát

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Dr. Sike József új kihívást talált

– Az augusztusi U20-as női világbajnokságon elért ötödik hely lelkileg nagyon megviselt, abba akartam hagyni az edzősködést hogy más területen dolgozhassak – fogalmazott a duol.hu-nak szakember. – Amikor ezt bejelentettem, Mihók Attila megkeresett és olyan lehetőséget vázolt fel elém, amit sokkal vonzóbbnak találtam, mint korábban. Például nem kell az ifjúságiakkal foglalkoznom, csak a felnőttekkel. Rövid gondolkodás után belevágtam, örülök, hogy itt vagyok.