Értékes ajándékok várják a gyerekeket az egri sportágválasztó szerencsekerekén

Remélik, nem mossa el az eső a sportágak seregszemléjét, mint 2024-ben. Az egri sportágválasztó, a Mozdulj, válassz sportot újfent az Agria Park udvarán lesz.

Tóth Balázs

Szeptember 6-án, szombaton minden gyereket mozgásra invitálnak az Egri Norma Alapítvány és az egri sportegyesületek. Tavaly az időjárás miatt elmaradt, idén viszont megtartanák a 13. Mozdulj, válassz sportot! rendezvényt Egerben, az Agria Park udvarán. A sportágválasztón a családokat, illetve a gyerekeket 15 órától várják bemutatókkal, játékkal, egészen 19 óráig.

A küzdősportok több formája is bemutatkozik a sportágválasztón
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

- Húsz sportág mutatkozik be a labdajátékoktól a küzdősportokon át a mazsorettig – kezdte Somogyi Mónika, az Egri Norma Alapítvány szakmai vezetője. - Az új sportágak között ott van a vívás, de a Hope Egyesület is bemutatkozik a kutyás mantrailinggel. Az egyes sportágak kipróbálhatók a helyszínen, de az egyesületek mint minden évben, idén is rendeznek bemutatókat – tette hozzá Somogyi Mónika.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elárulta, már most 360 jelentkező van a programra, a családtagokkal együtt ez még több látogatót jelenthet. A korábbi években általában nyolcszáz résztvevője volt a rendezvénynek. A gyerekek idén is kapnak pecsételős füzetet, a húsz helyszín közül legalább tíznél kell teljesíteni a feladatokat és begyűjteni a pecséteket ahhoz, hogy megpörgethessék a szerencsekereket és részt vegyenek az értékes ajándékok sorsolásán.

A sportágválasztó jó az egyesületeknek és a gyerekeknek is

A sportágválasztóra azért is szükség van, hogy jobban megismerjék a gyerekek, fiatalok az Egerben űzhető mozgásformákat, hiszen az egyesületeknek általában nincsen anyagi forrásuk marketingre. Itt viszont megmutathatják magukat, a gyerekek pedig választhatnak közülük, melyik tetszik leginkább, ezáltal az egészséges életmód is szerepet kap életükben.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
