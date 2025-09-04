2 órája
Sportműsor: teniszben Gyöngyös–Hatvan derbi a Batthyány téren
Kézilabda, tenisz, labdarúgás és gyalogtúra. Szeptember első hétvégéjén ebben a négy sportágban kínál programot a Heves vármegyei sportműsor.
A teniszezőknél a férfi csapatbajnokság II. osztályában rendezik a K&V Gyöngy-Bebto Team–Hatvani TC összecsapást, ami a szombati sportműsor legkorábban kezdődő szűkebb hazánkbeli mérkőzését jelenti.
Szombati sportműsor
Kézilabda
NB I, férfiak: Tatabánya–HE-DO B. Braun Gyöngyös, Tatabánya, 18.00.
NB I/B, férfiak: Eger–PTE PEAC (Pécs), Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 18.00.
NB I/B, nők: Eszterházy SC–Tempo KSE, Eger, Leányka út, 18.00.
Tenisz
Férfi CSB II. osztály, G-csoport: K&V Gyöngy-Bebto Team–Hatvani TC, Gyöngyös, Batthyány tér, 10.00.
Természetjárás
A Bükki VM SE nyílt túrája, a „Pilisi hétpróbás” sorozat része. A Pilisszentkereszt–Som-hegyi kulcsosház– Hosszú-hegy–Szent-kút–Csobánka 12 kilométeres túra találkozója, Eger, autóbusz-pályaudvar, 5.25.
Labdarúgás
Heves vármegyei I. osztály, 16.30: Gyöngyöshalász SE–Energia SC Gyöngyös, Marshall-ASE–Neo24-Hevesi LSC, Egerszalók SE–Besenyőtelek SC, Gyöngyösi AK–Maklár SE.
Heves vármegyei II. osztály, 11.00: Poroszló SE–Zagyvaszántó SE. 16.30: Petőfibányai SK–Hort SK, Heréd LC-Realimmo Sport–Bélkő SE-Bélapátfalva, Tarnamente SSZE–Egerszóláti SK, Abasári SE–Jázmin út-Vámosgyörk, Atkár SE–Apci TE, Tarnaörs Danyi SE–Nagyréde SC, Domoszló SK–Felsőtárkány SC.
Heves vármegyei III. osztály, 16.30: Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE, RFC-Átány–Visonta SC, Tiszai SC-Kisköre–Pétervására SE.
NB II., nők: Eger SE–Talents FC, Eger, Felsővárosi Spt., 18.00.
Vasárnapi sportműsor
Labdarúgás
NB III. Északkeleti csoport, 16.00: Eger SE–Kisvárda II., Eger, Szentmarjay stadion, Füzesabony SC–Tarpa SC, Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan.
Heves vármegyei III. osztály, 16.30: Tarnaszentmiklós SE–Recsk KJTK, Váraszói SE–Noszvaj SE, Adácsi DSE–Markaz FC, Istenmezeje SE 1926–Egerszóláti SK II., Gyöngyöspatai SE–Lokomotív SE-OKTAT 60 Kft.