Suha Balázs szerint ez a gárda a II. osztályú bajnoki cím legnagyobb esélyese

Nagyréde SC (8.)–Petőfibányai SK (2.)

Atkár. V.: Harnos Csaba (Gyetvai E., Ádám).

Két jó csapat találkozik egymással, és úgy gondolom, a Petőfibánya idegenbe is nyerni megy, 1–2.

Abasári SE (12.)–Apci TE (6.)

Abasár. V.: Titz Péter (Pápista, Simon).

Otthon nagyon kemény ellenfélnek számít az Abasár, ha nehezen is, de a hazaiak behúzzák az Apc elleni meccset, 2–1.

Íme Suha Balázs tippje a bajnoki cím legfőbb várományosára

Heréd LC-Realimmo Sport (3.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Sztrapkovics, Koren).

Nagyon jó csapat a Heréd. A bajnoki cím legnagyobb esélyese nem sok esélyt ad a szebb napokat is látott vendégeknek, 6–0.

Poroszló (15.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)

Poroszló. V.: Fabók Dániel (Göcző Zsombor, Göcző L.).

Sima vendégsikert jósolok. Ha kijön a lépés a bélapátiaknak, akkor sokgólos is lehet a különbség, 0–5.

Zagyvaszántó SE (10.)–Domoszló SK (4.)

Sely, Lőrinci Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Veres, Horváth D.).

A múlt heti vereség kijavítására törekszik a Domoszló, éppen ezért vendégek győzelmét tippelem, 1–3.

Hort SK (11.)–Tarnamente SSZE (9.)

Hort. V.: Sohajda László (Panyi, Bálint).

A Hort hazai pályán sok ellenfélnek megnehezítette már a dolgát, ezért nagyon nehéz meccsre számítok. Nekünk a Poroszlóval szemben elért múlt heti győzelem visszaadta az önbizalmunkat. Három pontért utazunk Hortra és ezért mindent meg is teszünk, 1–2.