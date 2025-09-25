szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás

2 órája

Suha Balázs szerint ez a gárda a II. osztályú bajnoki cím legnagyobb esélyese

Címkék#pálya#esély#Suha Balázs#várományos#Tarnamente SSZE

Nyolc mérkőzésen 34 gól születik. Legalábbis ezt tippeli a Tarnamente SSZE játékosa, Suha Balázs a Heves vármegyei II. osztály 7. fordulójára.

Bódi Csaba

A Tarnamente SSZE csapatához nyáron érkezett Istenmezejéről Suha Balázs. A 37 éves futballista az eddigi lejátszott hat bajnoki mérkőzésen háromszor talált a kapuba. A Nagyréde elleni nyitányon a 90. percben szerzett győztes gólt. 

Suha Balázs (elöl) és kompolti társai Horton vendégeskednek
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

Heves vármegyei II. osztály 7. forduló

Szombat, 16.00:

Egerszóláti SK (1.)–Tarnaörs Danyi SE (13.)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep. V.: Bordács János (Berta, Klenovics).
A jó erőkből álló hazai csapat eddig jó szezont megy. Ezt az eredményt is tükrözi majd, 5–1

Felsőtárkány SC (7.)–Atkár SE (14.)
Felsőtárkány. V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Juhász A., Fűkő).
Béres Bence barátomék kezdik felvenni a ritmust. Hazai pályán jó közönség előtt tárkányi győzelmet várok, 3–1.

Nagyréde SC (8.)–Petőfibányai SK (2.)
Atkár. V.: Harnos Csaba (Gyetvai E., Ádám).
Két jó csapat találkozik egymással, és úgy gondolom, a Petőfibánya idegenbe is nyerni megy, 1–2.

Abasári SE (12.)–Apci TE (6.)
Abasár. V.: Titz Péter (Pápista, Simon).
Otthon nagyon kemény ellenfélnek számít az Abasár, ha nehezen is, de a hazaiak behúzzák az Apc elleni meccset, 2–1.

Íme Suha Balázs tippje a bajnoki cím legfőbb várományosára

Heréd LC-Realimmo Sport (3.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Sztrapkovics, Koren). 
Nagyon jó csapat a Heréd. A bajnoki cím legnagyobb esélyese nem sok esélyt ad a szebb napokat is látott vendégeknek, 6–0.

Poroszló (15.)–Bélkő SE-Bélapátfalva (5.)
Poroszló. V.: Fabók Dániel (Göcző Zsombor, Göcző L.).
Sima vendégsikert jósolok. Ha kijön a lépés a bélapátiaknak, akkor sokgólos is lehet a különbség, 0–5.

Zagyvaszántó SE (10.)–Domoszló SK (4.)
Sely, Lőrinci Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Veres, Horváth D.).
A múlt heti vereség kijavítására törekszik a Domoszló, éppen ezért vendégek győzelmét tippelem, 1–3.

Hort SK (11.)–Tarnamente SSZE (9.)
Hort. V.: Sohajda László (Panyi, Bálint).
A Hort hazai pályán sok ellenfélnek megnehezítette már a dolgát, ezért nagyon nehéz meccsre számítok. Nekünk a Poroszlóval szemben elért múlt heti győzelem visszaadta az önbizalmunkat. Három pontért utazunk Hortra és ezért mindent meg is teszünk, 1–2.

Forrás:  adatbank.mlsz.hu
