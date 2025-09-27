szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

21 perce

Súlylökésben tripla arany a hevesieknek

Címkék#u16#Szentes#Almási Dominik#A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika#korosztályban

Serdülő, ifjúsági és master kategóriában az élen végeztek az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika színeiben versenyző hevesi sportolók a Szentesen rendezett dobó viadalon.

Bódi Csaba

A klub négy képviselője közül Almási Dominik az U16-os (serdülő) korosztályban 15,15 méteres lökéssel szerzett aranyérmet.

A hevesiek Szentesen szerepelt kvartettje
A hevesiek Szentesen szerepelt kvartettje
Forrás: Hevesi Atlétika

Az U18-asok (ifjúságiak) között Bódis Marcell megismételte egy héttel ezelőtti eredményét. Ahogy Csömörön, most is 16,90 métert teljesített, ami újra elsőséget ért. Ugyanebben a kategóriában Pető Gergő 12,19 méteres eredménye a hatodik helyezést jelentette – szerepel az egylet közösségi oldalán.

A hevesiek parasportolója, Tóth Zsolt a Master -45 kategóriában elért 7,27 méteres lökésével végzett aranyérmesként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu