Súlylökésben tripla arany a hevesieknek

A klub négy képviselője közül Almási Dominik az U16-os (serdülő) korosztályban 15,15 méteres lökéssel szerzett aranyérmet.

A hevesiek Szentesen szerepelt kvartettje

Forrás: Hevesi Atlétika

Az U18-asok (ifjúságiak) között Bódis Marcell megismételte egy héttel ezelőtti eredményét. Ahogy Csömörön, most is 16,90 métert teljesített, ami újra elsőséget ért. Ugyanebben a kategóriában Pető Gergő 12,19 méteres eredménye a hatodik helyezést jelentette – szerepel az egylet közösségi oldalán.