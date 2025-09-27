21 perce
Súlylökésben tripla arany a hevesieknek
Serdülő, ifjúsági és master kategóriában az élen végeztek az A-Plast Ikarus BSE Kertvárosi Atlétika színeiben versenyző hevesi sportolók a Szentesen rendezett dobó viadalon.
A klub négy képviselője közül Almási Dominik az U16-os (serdülő) korosztályban 15,15 méteres lökéssel szerzett aranyérmet.
Az U18-asok (ifjúságiak) között Bódis Marcell megismételte egy héttel ezelőtti eredményét. Ahogy Csömörön, most is 16,90 métert teljesített, ami újra elsőséget ért. Ugyanebben a kategóriában Pető Gergő 12,19 méteres eredménye a hatodik helyezést jelentette – szerepel az egylet közösségi oldalán.
A hevesiek parasportolója, Tóth Zsolt a Master -45 kategóriában elért 7,27 méteres lökésével végzett aranyérmesként.