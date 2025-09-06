Elemükben voltak a Heves megyei lövészek + fotók, videó

Második alkalommal rendezték meg a felsőtárkányi lőtéren az Agria Kupa multigun versenyt. Ezúttal három napon keresztül dörögtek a fegyverek, az első napon a Heves vármegyei kadétok, a második napon a rendvédelmi szervek, a harmadikon pedig civilek teljesítették a szituációs lövészet pályáit.

Szituációs lövészetben mérték össze tudásukat kadétok, katonák, rendőrök és civilek

- Tavaly rendeztük meg először a fegyveres erők országos szituációs versenyét, amin katonák, rendőrök és egyéb társszervek indultak. Nagyon jó visszhangja volt a versenynek, már akkor többen jelezték, hogy szeretnének továbbra is részt venni ilyen versenyeken. Idén háromnapossá tettük a versenyt. Körülbelül százhúszan vettek részt a versenyen – mondta Tabódy Zoltán versenyigazgató.

Kiemelte, a Heves megyeiek jól szerepeltek, a kadétversenyt az egri Bornemissza nyerte, a fegyveres erők viadalán a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a 60. Területvédelmi Zászlóalj küzdött nagyot egymással és osztották föl egymás közt az első és második helyeket.

Az első napon kadétok versenyeztek

A multigun versennyel kapcsolatban elmondta, ezen alapvetően háromféle fegyverrel szoktak lőni, maroklőfegyverrel, karabéllyal és sörétes fegyverrel, itt csak az első kettőt használták. A rendvédelmi szervek a náluk rendszeresített fegyverrel teljesítették a feladatokat.

Fedett pályán és szabadtéren is otthon

Női egyéni pisztoly kategóriában 3.helyen végzett Molnárné Bardóczi Anita őrvezető, az egri 60. Területvédelmi Zászlóalj önkéntes tartalékos katonája, aki egyébként a civil versenyben is indult. Ő a Kazamata lőtéren szokott gyakorolni, élvezte a versenyt, jó pályákat építettek, amelyeken fém célokra és papírlapokra is lőttek. A hétvégén a Steel Országos Bajnokságon indul, arra jó alkalom volt ez a gyakorlás. Kifejtette, télen, nyáron is indul versenyeken, szabadtéri és zárt lőtereken, minden időben, ez a szépsége ennek a sportágnak.

Szituációs lövészet világbajnokságra utazik

A rendvédelmisek közt pisztoly kategóriában első helyen végzett Batki György, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság alezredese, éppen Tabódy Zoltánt megelőzve. Csapata pedig második lett (Kecze István egyéniben hetedik, Szalkai-Széll Ilona egyéniben második).