Elemükben voltak a Heves megyei lövészek + fotók, videó
A rendvédelmiseken kívül idén kadétok és civilek is versenyeztek Felsőtárkányban az Agria Kupán. A szituációs lövészetben pisztollyal és karabéllyal is lőttek.
Második alkalommal rendezték meg a felsőtárkányi lőtéren az Agria Kupa multigun versenyt. Ezúttal három napon keresztül dörögtek a fegyverek, az első napon a Heves vármegyei kadétok, a második napon a rendvédelmi szervek, a harmadikon pedig civilek teljesítették a szituációs lövészet pályáit.
- Tavaly rendeztük meg először a fegyveres erők országos szituációs versenyét, amin katonák, rendőrök és egyéb társszervek indultak. Nagyon jó visszhangja volt a versenynek, már akkor többen jelezték, hogy szeretnének továbbra is részt venni ilyen versenyeken. Idén háromnapossá tettük a versenyt. Körülbelül százhúszan vettek részt a versenyen – mondta Tabódy Zoltán versenyigazgató.
Kiemelte, a Heves megyeiek jól szerepeltek, a kadétversenyt az egri Bornemissza nyerte, a fegyveres erők viadalán a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a 60. Területvédelmi Zászlóalj küzdött nagyot egymással és osztották föl egymás közt az első és második helyeket.
A multigun versennyel kapcsolatban elmondta, ezen alapvetően háromféle fegyverrel szoktak lőni, maroklőfegyverrel, karabéllyal és sörétes fegyverrel, itt csak az első kettőt használták. A rendvédelmi szervek a náluk rendszeresített fegyverrel teljesítették a feladatokat.
Fedett pályán és szabadtéren is otthon
Női egyéni pisztoly kategóriában 3.helyen végzett Molnárné Bardóczi Anita őrvezető, az egri 60. Területvédelmi Zászlóalj önkéntes tartalékos katonája, aki egyébként a civil versenyben is indult. Ő a Kazamata lőtéren szokott gyakorolni, élvezte a versenyt, jó pályákat építettek, amelyeken fém célokra és papírlapokra is lőttek. A hétvégén a Steel Országos Bajnokságon indul, arra jó alkalom volt ez a gyakorlás. Kifejtette, télen, nyáron is indul versenyeken, szabadtéri és zárt lőtereken, minden időben, ez a szépsége ennek a sportágnak.
Szituációs lövészet világbajnokságra utazik
A rendvédelmisek közt pisztoly kategóriában első helyen végzett Batki György, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság alezredese, éppen Tabódy Zoltánt megelőzve. Csapata pedig második lett (Kecze István egyéniben hetedik, Szalkai-Széll Ilona egyéniben második).
- A pályák igazi szituációs pályák voltak, fém és papír célokat kellett megtalálni, a fémeket le kellett dönteni, a papír célokban pedig meghatározott számú találatot kellett elérni. Mindezt időre, a találatok és az időeredmény hányadosa adta meg a versenyző eredményét – fejtette ki Batki György.
Idén mögötte is tizenöt verseny áll már, de szombaton már a szlovákiai Danube Cupon versenyez, vasárnap pedig ő is a steel bajnokságon lő majd. Jövő héten Ravazdon rendőrségi országos bajnokságot rendeznek, szintén szituációs pályákkal, ezen igyekszik minél jobb eredményt elérni, hogy ő is bekerülhessen a Korinthoszon induló Rendőr Európa Kupa IPSC versenyre utazó csapatba. Egy hét múlva pedig Dél-Afrikába utazik, ahol civil jellegű lövész világbajnokságot rendeznek és ő is a magyar válogatott tagja.
II. Agria Kupa multigun versenyFotók: Tóth Balázs / Heol.hu
Rendvédelmi eredmények a II. Agria Kupa multigun versenyen
Pisztoly csapatverseny:
1. Eger - 60. Területvédelmi Zászlóalj
2. Eger - Heves Vármegyei Rendőr-Főkapitányság
3. Debrecen - Bornemissza Gergely Felderítő Ezred
Karabély csapatverseny:
1. Debrecen - Bornemissza Gergely Felderítő Ezred
2. Budapest - Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
3. Eger - 60. Területvédelmi Zászlóalj
Pisztoly egyéni verseny:
Batki György r alezr. (Eger - HVMRFK)
Tabódy Zoltán szds (Eger - 60. Területvédelmi Zászlóalj)
Kovács Boglárka r.fhdgy (Budapest - PVMRFK)
