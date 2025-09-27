szeptember 27., szombat

Labdarúgás

2 órája

Szombati fociprogram: Besenyőtelken már nagyon várják az első ponto(ka)t

Az egri nők déli meccsével kezdődnek csapataink számára szeptember utolsó szombatjának mérkőzései.

Bódi Csaba

Villanyfényes esti találkozót is tartalmaz a mai menetrend, amelyben 14 párc szerepel.

Vass István, a besenyőtelkiek edzője nagyon szeretne már győztes csapatot látni
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Heves vármegyei I. osztály

16.00: Egerszalók–Marshall-ASE
16.00: Besenyőtelek–Gyöngyösi AK
16.00: Energia SC Gyöngyös–Lőrinci
18.00: Neo24-Hevesi LSC–Maklár

Heves vármegyei II. osztály

16.00: Egerszólát–Tarnaörs Danyi SE
16.00: Heréd LC-Realimmo Sport–Jázmin út-Vámosgyörk
16.00: Felsőtárkány–Atkár
16.00: Nagyréde–Petőfibánya (Atkáron)
16.00: Abasár–Apc
16.00: Poroszló–Bélkő SE-Bélapátfalva
16.00: Zagyvaszántó–Domoszló (Selypen)
16.00: Hort–Tarnamente SSZE

Heves vármegyei III. osztály

16.00: Tarnaszentmiklós–Pétervására

NB II., nők

12.15: Budafoki LC–Eger SE 

 

