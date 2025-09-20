2 órája
Szombati fociprogram: Lőrinci és Domoszló „csúcsmeccs” helyszínéül szolgál
Villanyfényes rangadót játszik egymással a Heves vármegyei I. osztály két élcsapata a Lőrinci VSC Sporttelepén, ahogy a II. osztályban is az első két helyen álló gárda méri össze erejét Domoszló–Egerszólát párosítás szerint.
Szintén esti összecsapásra kerül sor Egerben, ahol az ESE női csapata a Gödöllői SK-t fogadja NB II.-es mérkőzésen.
A szombati fociprogram
Heves vármegyei I. osztály
16.00: Maklár–Energia SC Gyöngyös
16.00: Gyöngyöshalász–Neo24-Hevesi LSC
16.00: Marshall-ASE–Besenyőtelek
18.00: Lőrinci–Egerszalók
Heves vármegyei I. osztály: a címvédő Lőrinci a trónkövetelő Egerszalókkal derbizik
Heves vármegyei II. osztály
16.00: Apc–Hort
16.00: Petőfibánya–Abasár
16.00: Atkár–Nagyréde
16.00: Felsőtárkány–Jázmin út-Vámosgyörk
16.00: Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport
16.00: Domoszló–Egerszólát
16.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó (Egerszalókon)
16.00: Tarnamente SSZE–Poroszló (Kompolton)
A Domoszló–Egerszólát rangadón egy sorozat megszakad – tippelőnk szerint
Heves vármegyei III. osztály
16.00: RFC-Átány–Tarnaszentmiklós
16.00: Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj
NB II., Kelet, nők:
18.00: Eger SE–Gödöllői SK (Felsővárosi Spt.).