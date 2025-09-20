Labdarúgás 2 órája

Szombati fociprogram: Lőrinci és Domoszló „csúcsmeccs” helyszínéül szolgál

Villanyfényes rangadót játszik egymással a Heves vármegyei I. osztály két élcsapata a Lőrinci VSC Sporttelepén, ahogy a II. osztályban is az első két helyen álló gárda méri össze erejét Domoszló–Egerszólát párosítás szerint.

Szintén esti összecsapásra kerül sor Egerben, ahol az ESE női csapata a Gödöllői SK-t fogadja NB II.-es mérkőzésen. A lőrinciek hálója ősszel eddig még érintetlen maradt

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu A szombati fociprogram Heves vármegyei I. osztály 16.00: Maklár–Energia SC Gyöngyös

16.00: Gyöngyöshalász–Neo24-Hevesi LSC

16.00: Marshall-ASE–Besenyőtelek

18.00: Lőrinci–Egerszalók

Heves vármegyei II. osztály 16.00: Apc–Hort

16.00: Petőfibánya–Abasár

16.00: Atkár–Nagyréde

16.00: Felsőtárkány–Jázmin út-Vámosgyörk

16.00: Tarnaörs Danyi SE–Heréd LC-Realimmo Sport

16.00: Domoszló–Egerszólát

16.00: Bélkő SE-Bélapátfalva–Zagyvaszántó (Egerszalókon)

16.00: Tarnamente SSZE–Poroszló (Kompolton)

Heves vármegyei III. osztály 16.00: RFC-Átány–Tarnaszentmiklós

16.00: Tiszai SC-Kisköre–Noszvaj

NB II., Kelet, nők: 18.00: Eger SE–Gödöllői SK (Felsővárosi Spt.).





