1 órája
Szombati fociprogram: NB II.-es kupacsata Egerben és Füzesabonyban
A 15 mérkőzést tartalmazó mai fociprogramban két Mol Magyar Kupa-meccs is szerepel, ahol NB II.-es ellenfelet fogadnak NB III.-as csapataink.
A vármegyei I. osztályban Hevesen esti összecsapáson látják vendégül a gyöngyösieket. A II. osztályban az Apc–Petőfibánya szomszédvári derbit 13 órakor kezdődik.
Mol Magyar Kupa
11.00: Eger SE–Budafoki MTE
15.00: Füzesabony SC–BVSC-Zugló
Heves vármegyei I. osztály
16.30: Maklár SE–Gyöngyöshalász SE
16.30: Besenyőtelek SC–Lőrinci VSC
16.30: Energia SC Gyöngyös–Egerszalók SE
18.30: Neo24-Hevesi LSC–Gyöngyösi AK
Hevesen csak a három pont lenne boldogító a Gyöngyösi AK ellen
Heves vármegyei II. osztály
13.00: Apci TE–Petőfibányai SK
15.30: Nagyréde SC–Jázmin út-Vámosgyörk
16.30: Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva
16.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Domoszló SK
16.30: Felsőtárkány SC–Tarnaörs Danyi SE
16.30: Abasári SE–Atkár SE
16.30: Zagyvaszántó SE–Tarnamente SSZE
16.30: Hort SK–Poroszló SE
A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében
Heves vármegyei III. osztály
16.30: Tarnaszentmiklós–TSC-Kisköre