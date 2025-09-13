szeptember 13., szombat

Labdarúgás

49 perce

Szombati fociprogram: NB II.-es kupacsata Egerben és Füzesabonyban

Címkék#Petőfibánya#szomszédvári#fociprogramban

A 15 mérkőzést tartalmazó mai fociprogramban két Mol Magyar Kupa-meccs is szerepel, ahol NB II.-es ellenfelet fogadnak NB III.-as csapataink.

Bódi Csaba

A vármegyei I. osztályban Hevesen esti összecsapáson látják vendégül a gyöngyösieket. A II. osztályban az Apc–Petőfibánya szomszédvári derbit 13 órakor kezdődik.

A füzesabonyiak és az egriek is magasabb osztályban szereplő vetélytársat látnak vendégül Forrás: Lénárt Márton  

Mol Magyar Kupa

11.00: Eger SE–Budafoki MTE
15.00: Füzesabony SC–BVSC-Zugló

Heves vármegyei I. osztály

16.30: Maklár SE–Gyöngyöshalász SE
16.30: Besenyőtelek SC–Lőrinci VSC
16.30: Energia SC Gyöngyös–Egerszalók SE
18.30: Neo24-Hevesi LSC–Gyöngyösi AK

Heves vármegyei II. osztály

13.00: Apci TE–Petőfibányai SK
15.30: Nagyréde SC–Jázmin út-Vámosgyörk
16.30: Egerszóláti SK–Bélkő SE-Bélapátfalva 
16.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Domoszló SK
16.30: Felsőtárkány SC–Tarnaörs Danyi SE
16.30: Abasári SE–Atkár SE
16.30: Zagyvaszántó SE–Tarnamente SSZE
16.30: Hort SK–Poroszló SE

Heves vármegyei III. osztály

16.30: Tarnaszentmiklós–TSC-Kisköre

 

