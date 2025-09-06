4 órája
Szombati fociprogram: Poroszlón, Makláron és Egerben nem 16.30-kor kezdenek
Tizenkét mai mérkőzésen délután fél ötkor indul útjára a labda, Poroszlón, Makláron és Egerben ettől azonban eltérnek.
A vármegyei I. és II. osztály valamennyi meccsét szombaton játsszák, míg a III. osztályban két találkozóra kerül sor. A női NB II.-ben hazai pályán rajtol az Eger SE.
Heves vármegyei I. osztály
16.30: Gyöngyöshalász SE–Energia SC Gyöngyös
16.30: Marshall-ASE–Neo24-Hevesi LSC
16.30: Egerszalók SE–Besenyőtelek SC
16.30: Gyöngyösi AK–Maklár SE
Heves vármegyei II. osztály
11.00: Poroszló SE–Zagyvaszántó SE
16.30: Petőfibányai SK–Hort SK
16.30: Heréd LC-Realimmo Sport–Bélkő SE-Bélapátfalva
16.30: Tarnamente SSZE–Egerszóláti SK
16.30: Abasári SE–Jázmin út-Vámosgyörk
16.30: Atkár SE–Apci TE
16.30: Tarnaörs Danyi SE–Nagyréde SC
16.30: Domoszló SK–Felsőtárkány SC
Heves vármegyei III. osztály
16.00: Maklári SE II.–Gyöngyöstarjáni RE
16.30: RFC-Átány–Visonta SC
NB II., nők:
18.00: Eger SE–Talents FC (Eger, Felsővárosi Spt.)