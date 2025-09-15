3 órája
Teambuilding SC: a világ legnehezebb csapatversenyét 13. alkalommal teljesítették Járdán Zsolték
Az ausztriai Lienz 38. alkalommal adott otthon a Red Bull Dolomitenmann extrémsport váltóversenynek. Az egri Járdán Zsolt vezette Teambuilding SC négyfős gárdájának az idei volt a tizenharmadik sikeres célba érése.
Az esős, viharos napot követő napsütéses szombaton a Teambuilding SC tagjai Demeter Ambrus (hegyi futás), Percze Attila (siklóernyőzés), Járdán Zsolt (hegyikerékpározás) és Nagy László (vadvízi kajak) sorrendben teljesítették az előírt különleges útvonalakat.
A Red Bull Dolomitenmann során a futóknak 2000 méter szintkülönbséget kell legyőzni, harcolva minden méterért. A siklóernyőzés nem csak a repülésről szólt, ugyanis a váltópontra történő feljutást több órás túra előzte meg, majd a repülést megszakítva egy két kilométeres futás tarkította a próbatételt.
Az egri Járdán Zsolték 12. alkalommal teljesítették a világ legnehezebb csapatversenyét
A hegyi kerékpárosok 1600 méteres szintemelkedést tekertek, vitték is a bringát, majd fekete sípályán gurultak le. A vadvízi kajakozásnál az indulók a rajtot követő futás után 8 kilométeren keresztül harcoltak a vadvíz elemeivel.