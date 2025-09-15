Teambuilding SC: a világ legnehezebb csapatversenyét 13. alkalommal teljesítették Járdán Zsolték

Az esős, viharos napot követő napsütéses szombaton a Teambuilding SC tagjai Demeter Ambrus (hegyi futás), Percze Attila (siklóernyőzés), Járdán Zsolt (hegyikerékpározás) és Nagy László (vadvízi kajak) sorrendben teljesítették az előírt különleges útvonalakat.

A Teambuilding SC 2025-ös csapata

Forrás: Beküldött fotó / Barczi-Bennett Edina

A Red Bull Dolomitenmann során a futóknak 2000 méter szintkülönbséget kell legyőzni, harcolva minden méterért. A siklóernyőzés nem csak a repülésről szólt, ugyanis a váltópontra történő feljutást több órás túra előzte meg, majd a repülést megszakítva egy két kilométeres futás tarkította a próbatételt.