26. Tóth Péter-emlékverseny: az utóbbi évtized legjobb egri szereplése

Az őszi versenyszezon nyitányát jelentő 26. Tóth Péter-emlékverseny négy korosztály számára (diák A, B, C, serdülő) kínált megmérettetést.

A 26. Tóth Péter-emlékverseny izgalmas csatákat hozott

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

26. Tóth Péter-emlékverseny: 12 egri érem

A egriek 4 arany-, 2 ezüst- és 6 bronzérmet szerezve az éremtáblázaton a harmadik, az összesített pontversenyben a második helyén végeztek. Horváth Tamás és Fejér Barna tanítványai közül Lukács Péter, Kiss Csongor, Kriston Levente és Jankó-Boldizsár Marcell állhatott a dobogó legfelső fokára.

– Az utóbbi évtized legjobb egri szereplésére lehetünk büszkék. A 18 résztvevőből 12-en éremmel a nyakukban zártak – fogalmazott az EVSI edzője, Fejér Barna.

Az EVSI dobogósai

DIÁK C-KORCSOPORT

30 kg: 3. Tóth Bálint

36 kg: 1. Lukács Péter

50 kg: 2. Katona Kristóf

DIÁK B-KORCSOPORT

45 kg: 3. Pallér Tibor

Diák A-KORCSOPORT

41 kg: 3. Katona Kornél

49 kg: 3. Nagy Nimród

54 kg: 1. Kriston Levente, 2. Zsebe Magor.