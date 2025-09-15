szeptember 15., hétfő

Cselgáncs

26. Tóth Péter-emlékverseny: az utóbbi évtized legjobb egri szereplése

Az Egri Városi Sportiskola és az Egri Vasas SE közös rendezvényén 52 klub, 290 versenyzője lépett tatamira. A 26. Tóth Péter-emlékversenyen a házigazdák 12 éremmel gazdagodtak.

Az őszi versenyszezon nyitányát jelentő 26. Tóth Péter-emlékverseny négy korosztály számára (diák A, B, C, serdülő) kínált megmérettetést.

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

26. Tóth Péter-emlékverseny: 12 egri érem 

A egriek 4 arany-, 2 ezüst- és 6 bronzérmet szerezve az éremtáblázaton a harmadik, az összesített pontversenyben a második helyén végeztek. Horváth Tamás és Fejér Barna tanítványai közül Lukács Péter, Kiss Csongor, Kriston Levente és Jankó-Boldizsár Marcell állhatott a dobogó legfelső fokára.

– Az utóbbi évtized legjobb egri szereplésére lehetünk büszkék. A 18 résztvevőből 12-en éremmel a nyakukban zártak – fogalmazott az EVSI edzője, Fejér Barna.

Az EVSI dobogósai

DIÁK C-KORCSOPORT
30 kg: 3. Tóth Bálint
36 kg: 1. Lukács Péter
50 kg: 2. Katona Kristóf
DIÁK B-KORCSOPORT
45 kg: 3. Pallér Tibor
Diák A-KORCSOPORT
41 kg: 3. Katona Kornél
49 kg: 3. Nagy Nimród
54 kg: 1. Kriston Levente, 2. Zsebe Magor.

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

SERDÜLŐ
42 kg: 1. Jankó-Boldizsár Marcell
46 kg: 3. Hangácsi Hunor
50 kg: 3. Lévai Gergő
60 kg: 1. Kiss Csongor
ÉREMTÁBLÁZAT
Arany-ezüst-bronz
1. Vasas 5-2-2
2. MTK 4-8-3
3. Egri VSI 4-2-6

Szűcs Rita, Vészi Klára, Ungvári Attila és Megyeri László a sportágban végzett áldozatos munkájáért vehetett át emlékplakettet.

 

