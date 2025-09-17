szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Atlétika

2 órája

Tóth Sándorra is futóversennyel emlékeznek Egerben

Sperlágh József mellett immár Tóth Sándor nevét is viseli az Egri Atlétikáért Alapítvány (EAA) által szervezendő futóverseny Egerben.

Bódi Csaba

– Tóth Sándor emlékét is ezzel kívánjuk ápolni, aki hasonlóan kiváló és odaadó atlétanevelő szakember volt, mint Sperlágh József – mondta Budai Gyula.

A megméretés nyolc futamot tartalmaz
Forrás:  Huszár Márk/Heol.hu

A házigazdák nevében a szervező hozzátette: a verseny célja a fiatalok figyelmének felkeltése a sportolás, az atlétika szépsége iránt. Az Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottság, az Egri Városi Sportiskola, valamint a Prokaj érem és serleg támogatásával lebonyolítandó esemény első futamára szeptember 18-án, csütörtökön 14.45-kor kerül sor az Érsekkertben. A nyolc futamot tartalmazó megméretésre a helyszínen lehet nevezni. 

 


 

