Tóth Sándorra is futóversennyel emlékeznek Egerben

– Tóth Sándor emlékét is ezzel kívánjuk ápolni, aki hasonlóan kiváló és odaadó atlétanevelő szakember volt, mint Sperlágh József – mondta Budai Gyula.

A megméretés nyolc futamot tartalmaz

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A házigazdák nevében a szervező hozzátette: a verseny célja a fiatalok figyelmének felkeltése a sportolás, az atlétika szépsége iránt. Az Alsó- és Középfokú Diáksport Bizottság, az Egri Városi Sportiskola, valamint a Prokaj érem és serleg támogatásával lebonyolítandó esemény első futamára szeptember 18-án, csütörtökön 14.45-kor kerül sor az Érsekkertben. A nyolc futamot tartalmazó megméretésre a helyszínen lehet nevezni.