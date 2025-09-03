szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

U16: a triplázó domoszlói főhős teljesítményét a kiállítás rontotta

Címkék#FC Hatvan#Gyöngyössolymosi SE#Recsk FC

Két csoportba sorolt 18 csapattal elkezdődött a 2025/26. évi Heves vármegyei U16-os bajnokság.

Bódi Csaba

A négy keleti meccsen 43 gól született, míg nyugaton 34 alkalommal találtak a kapuba a fiatalok.

A góllövőcipő most is jó szolgálatot tett
A góllövőcipő most is jó szolgálatot tett
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Andornaktályán 17 esetben zördült a háló, hazai részről Apostol Botond 6, míg a makláriaktól Kállai Milán 5 góllal vette ki a részét az eredményességből. Egerszalókon Zimány Koppány Illés négyszer fogadhatta a gratulációkat. 

Az FC Hatvan több mint egy tucat találata közül Szabó Arnold jegyezte a legtöbbet (4). A Tarnamente SSZE Pusoma Oszkár Pál triplájának köszönhetően múlta felül a herédieket. Domoszlón Barkóczi Máté Ádám is három gólt szerzett, ami dicséretes, az viszont már nem, hogy később a kiállítottak sorsára jutott a 14 éves játékos.

Az U16-os bajnokság 1. fordulójának eredményei

Keleti csoport:

Egerszalók SE–Füzesabony SC 11–1
Andornaktálya SE–Maklár SE 12–5
Besenyőtelek SC–Felsőtárkány SC 6–4
RFC-Átány–Recsk KJTK 5–0
Szabadnapos: Pétervására SE

Nyugati csoport: 

Lőrinci VSC–Gyöngyössolymosi SE 6–0
FC Hatvan–Gyöngyöshalász SE 13–0
Tarnamente SSZE–Heréd LC 3–2
Domoszló SK–Gyöngyöstarjáni RE 7–3
Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu