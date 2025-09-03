U16: a triplázó domoszlói főhős teljesítményét a kiállítás rontotta

Az FC Hatvan több mint egy tucat találata közül Szabó Arnold jegyezte a legtöbbet (4). A Tarnamente SSZE Pusoma Oszkár Pál triplájának köszönhetően múlta felül a herédieket. Domoszlón Barkóczi Máté Ádám is három gólt szerzett, ami dicséretes, az viszont már nem, hogy később a kiállítottak sorsára jutott a 14 éves játékos.