32 perce
U16: a triplázó domoszlói főhős teljesítményét a kiállítás rontotta
Két csoportba sorolt 18 csapattal elkezdődött a 2025/26. évi Heves vármegyei U16-os bajnokság.
A négy keleti meccsen 43 gól született, míg nyugaton 34 alkalommal találtak a kapuba a fiatalok.
Andornaktályán 17 esetben zördült a háló, hazai részről Apostol Botond 6, míg a makláriaktól Kállai Milán 5 góllal vette ki a részét az eredményességből. Egerszalókon Zimány Koppány Illés négyszer fogadhatta a gratulációkat.
U19: a négy rúgott gól volt a sláger, de Felsőtárkányban ez másképp történt
Az FC Hatvan több mint egy tucat találata közül Szabó Arnold jegyezte a legtöbbet (4). A Tarnamente SSZE Pusoma Oszkár Pál triplájának köszönhetően múlta felül a herédieket. Domoszlón Barkóczi Máté Ádám is három gólt szerzett, ami dicséretes, az viszont már nem, hogy később a kiállítottak sorsára jutott a 14 éves játékos.
U19: Lázók Dominik a 400. találat után négy góllal segítette a Tarnamentét
Az U16-os bajnokság 1. fordulójának eredményei
Keleti csoport:
Egerszalók SE–Füzesabony SC 11–1
Andornaktálya SE–Maklár SE 12–5
Besenyőtelek SC–Felsőtárkány SC 6–4
RFC-Átány–Recsk KJTK 5–0
Szabadnapos: Pétervására SE
Nyugati csoport:
Lőrinci VSC–Gyöngyössolymosi SE 6–0
FC Hatvan–Gyöngyöshalász SE 13–0
Tarnamente SSZE–Heréd LC 3–2
Domoszló SK–Gyöngyöstarjáni RE 7–3
Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös