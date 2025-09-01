Labdarúgás
U19: a négy rúgott gól volt a sláger, de Felsőtárkányban ez másképp történt
Az Egerszalók Gyöngyösön, a Lőrinci VSC pedig a Gyöngyöshalászon rúgott négy góllal kezdte a Heves vármegyei I. osztályú U19-es bajnokságot.
Az 1. forduló öt mérkőzése közül Felsőtárkányban született a legtöbb találat, ahol a Heréd LC volt a vendég.
Heves vármegyei I. osztály, U19, 1. forduló:
Felsőtárkány SC–Heréd LC 5–3
Gyöngyöshalász SE–Lőrinci VSC 2–4
Energia SC Gyöngyös–Egerszalók SE 0–4
Füzesabony SC–Andornaktálya SE 4–2
Maklár SE–Besenyőtelek SC 4–1
