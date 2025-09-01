szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

U19: a négy rúgott gól volt a sláger, de Felsőtárkányban ez másképp történt

Címkék#Andornaktálya SE#Heréd LC#Felsőtárkány#Egerszalók SE

Az Egerszalók Gyöngyösön, a Lőrinci VSC pedig a Gyöngyöshalászon rúgott négy góllal kezdte a Heves vármegyei I. osztályú U19-es bajnokságot.

Bódi Csaba

Az 1. forduló öt mérkőzése közül Felsőtárkányban született a legtöbb találat, ahol a Heréd LC volt a vendég.

Akcióközelben a játékvezető, avagy Bálint János így tevékenykedett Felsőtárkányban
Akcióközelben a játékvezető, avagy Bálint János így tevékenykedett Felsőtárkányban 
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

Heves vármegyei I. osztály, U19, 1. forduló:

Felsőtárkány SC–Heréd LC 5–3
Gyöngyöshalász SE–Lőrinci VSC 2–4
Energia SC Gyöngyös–Egerszalók SE 0–4
Füzesabony SC–Andornaktálya SE 4–2
Maklár SE–Besenyőtelek SC 4–1

 

