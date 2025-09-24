U19: Egerszalókon megszakadt a Lőrinci veretlensége

Az Egerszalók SE–Lőrinci VSC összecsapáson Tóth Ákos triplázott, Bányi András Sándor pedig kétszer talált a kapuba.

Az egerszalókiak (játékosuk a labdával) fölényesen győztek a lőrincieket fogadva

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A Balogh László vezette éllovas szalókiak ezzel megőrizték százszázalékos mérlegüket, míg a lőrincieknek ez jelentette az idénybeli első pontvesztést. A 2. helyen álló makláriak négy gólja közül Sike Csaba Martin egymaga hármat vállalt.

A füzesabonyiaktól Dudás Dusán, a herédiektől pedig Farkas Balázs Barnabás volt kétszer eredményes a két gárda egymás elleni mérkőzésén. A felsőtárkányiak Magyar Domonkos vezérletével múlták felül az andornaktályaiakat.