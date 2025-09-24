szeptember 24., szerda

U19: Egerszalókon megszakadt a Lőrinci veretlensége

Címkék#u19#Lőrinci VSC#Tóth Ákos#Egerszalók SE

Ötgólos hazai győzelemmel ért véget a Heves vármegyei I. osztályú U19-es bajnokság 4. fordulójának rangadója.

Bódi Csaba

Az Egerszalók SE–Lőrinci VSC összecsapáson Tóth Ákos triplázott, Bányi András Sándor pedig kétszer talált a kapuba.

Az egerszalókiak (játékosuk a labdával) fölényesen győztek a lőrincieket fogadva
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A Balogh László vezette éllovas szalókiak ezzel megőrizték százszázalékos mérlegüket, míg a lőrincieknek ez jelentette az idénybeli első pontvesztést. A 2. helyen álló makláriak négy gólja közül Sike Csaba Martin egymaga hármat vállalt. 

A füzesabonyiaktól Dudás Dusán, a herédiektől pedig Farkas Balázs Barnabás volt kétszer eredményes a két gárda egymás elleni mérkőzésén. A felsőtárkányiak Magyar Domonkos vezérletével múlták felül az andornaktályaiakat.

A 4. forduló eredményei:

Füzesabony SC–Heréd LC 2–2
Maklár SE–Energia SC Gyöngyös 4–0
Andornaktálya SE–Felsőtárkány SC 0–5
Egerszalók SE–Lőrinci VSC 5–0
Besenyőtelki SC–Gyöngyöshalász SE 3–0 (megállapított eredmény)

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

