szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

U19: heten 15 ellen egy félidőig bírták

Címkék#Lázók Dominik#ATE#Pusoma Oszkár Pál#Tarnamente SSZE

Idejekorán ért véget a Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 2. fordulójának Kompolton rendezett mérkőzése.

Bódi Csaba

A Tarnamente SSZE az augusztus 31-i bajnoki rajton szabadnapos Apci TE együttesét fogadta.

A Tarnamente SSZE U19-es csapata
A Tarnamente SSZE U19-es csapata
Forrás: Tarnamente SSZE

A vendégek hét játékossal érketek a találkozóra, felvállalva ennek minden velejáróját. A hazaiak 6. percben aztán elkezdték a gólgyártást és meg sem álltak 15 találatig. Legtöbbször Lázók Dominik (5), Pusoma Oszkár Pál (4), Mahunka Géza (3) zörgette meg a hálót, míg Bodó Zsolt, Lázók Zsolt és Bodrogi Dániel 1–1 alkalommal talált az ATE kapujába.

A kompoltiak a 18. percben négyes cserét hajtottak végre, lehetőséget adva ezzel a kispadon ülőknek a játékra. Hogy ezt mennyire jól tették a hazaiak, arra bizonyság, hogy az apciak a szünet után már nem léptek pályára. Sérülés miatt a létszámuk hét fő alá csökkent, így a játékvezető beszüntette az egyoldalú, 15–0-s eredménnyel zárult párharcot.  

A mérkőzés jegyzőkönyve 
Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu