2 órája
U19: heten 15 ellen egy félidőig bírták
Idejekorán ért véget a Heves vármegyei II. osztályú U19-es bajnokság 2. fordulójának Kompolton rendezett mérkőzése.
A Tarnamente SSZE az augusztus 31-i bajnoki rajton szabadnapos Apci TE együttesét fogadta.
A vendégek hét játékossal érketek a találkozóra, felvállalva ennek minden velejáróját. A hazaiak 6. percben aztán elkezdték a gólgyártást és meg sem álltak 15 találatig. Legtöbbször Lázók Dominik (5), Pusoma Oszkár Pál (4), Mahunka Géza (3) zörgette meg a hálót, míg Bodó Zsolt, Lázók Zsolt és Bodrogi Dániel 1–1 alkalommal talált az ATE kapujába.
A kompoltiak a 18. percben négyes cserét hajtottak végre, lehetőséget adva ezzel a kispadon ülőknek a játékra. Hogy ezt mennyire jól tették a hazaiak, arra bizonyság, hogy az apciak a szünet után már nem léptek pályára. Sérülés miatt a létszámuk hét fő alá csökkent, így a játékvezető beszüntette az egyoldalú, 15–0-s eredménnyel zárult párharcot.