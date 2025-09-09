U19: heten 15 ellen egy félidőig bírták

A kompoltiak a 18. percben négyes cserét hajtottak végre, lehetőséget adva ezzel a kispadon ülőknek a játékra. Hogy ezt mennyire jól tették a hazaiak, arra bizonyság, hogy az apciak a szünet után már nem léptek pályára. Sérülés miatt a létszámuk hét fő alá csökkent, így a játékvezető beszüntette az egyoldalú, 15–0-s eredménnyel zárult párharcot.

A mérkőzés jegyzőkönyve

Forrás: adatbank.mlsz.hu